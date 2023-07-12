Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони проводять спільну пресконференцію на саміті у Вільнюсі.

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Пресконференція відбувається за підсумками двосторонньої зустрічі генсека НАТО та Президента України.

Нагадаємо, країни-члени НАТО поки що не дають запрошення Україні щодо членства в Альянсі, проте союзники обіцяють це зробити, коли буде спільна згода та вдалий час для цього. Це стало відомо зі змісту підсумкового комюніке засідання глав держав та урядів країн Організації Північноатлантичного договору, який буде схвалено.

Також ми писали, що Володимир Зеленський і Олаф Шольц домовилися про постачання Німеччиною до України додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави подякував Німеччині за готовність до довгострокової підтримки України.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шлях України до НАТО є незворотнім. За його словами, наразі країни-члени Альянсу мають набагато більшу впевненість у цьому, ніж у 2008 році.