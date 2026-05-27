Україна переходить на європейські правила держзакупівель: закон ухвалено

У середу, 27 травня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11520 про реформу системи публічних закупівель та адаптацію українського законодавства до стандартів Євросоюзу. Документ змінює правила роботи системи Prozorro, розширює можливості для українського бізнесу та запроваджує нові механізми оцінки тендерних пропозицій. Ухвалення закону також є однією з умов міжнародних партнерів для подальшого фінансування України.

Закон гармонізує українське законодавство з Директивою ЄС 2014/24/EU та є частиною переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу. Однією з ключових змін стане врегулювання механізму поділу великих закупівель на лоти.

Автори документа заявляють, що це дозволить малому та середньому бізнесу брати участь у масштабних тендерах та зменшить домінування великих компаній на ринку держзамовлень.

Також закон вперше дозволяє учасникам подавати альтернативні тендерні пропозиції, якщо така можливість передбачена замовником. Це має сприяти появі дешевших або технологічно ефективніших рішень під час закупівель.

Документ вводить у законодавство поняття динамічної системи закупівель, яка дозволить формувати довгострокові переліки кваліфікованих постачальників строком до чотирьох років.

Крім того, оновлюються правила використання рамкових угод, врегульовується субпідряд та уточнюються критерії оцінки тендерних пропозицій. Відтепер замовники зможуть враховувати не лише ціну товару чи послуги, а й вартість життєвого циклу, зокрема витрати на експлуатацію, обслуговування та утилізацію.

Закон також передбачає автоматичне визначення системою Prozorro аномально низької ціни. Водночас учасники тендерів матимуть право обґрунтувати свої цінові пропозиції.

Окремий блок документа стосується захисту національних інтересів. Закон посилює обмеження для компаній, пов’язаних із РФ, Білоруссю та Іраном, а також забороняє закупівлю товарів походженням із цих країн, за окремими винятками.

До 2032 року в Україні також збережуть вимоги щодо локалізації виробництва для окремих категорій техніки та обладнання. Рівень локалізації поступово зростатиме залежно від року закупівлі.

Ухвалення закону є частиною пакета реформ, необхідних для отримання міжнародної фінансової підтримки. Зокрема, документ пов’язують із доступом України до фінансування в межах програми DPO Світового банку обсягом 3,4 млрд доларів, а також із подальшими траншами макрофінансової допомоги ЄС.

