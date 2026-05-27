Украина переходит на европейские правила госзакупок: закон принят

В среду, 27 мая, Верховная Рада приняла законопроект №11520 о реформе системы публичных закупок и адаптации украинского законодательства к стандартам Евросоюза. Документ меняет правила работы системы Prozorro, расширяет возможности для украинского бизнеса и вводит новые механизмы оценки тендерных предложений. Принятие закона также является одним из условий международных партнеров для дальнейшего финансирования Украины.

Закон гармонизирует украинское законодательство с Директивой ЕС 2014/24/EU и является частью переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз. Одним из ключевых изменений станет урегулирование механизма разделения крупных закупок на лоты.

Авторы документа заявляют, что это позволит малому и среднему бизнесу участвовать в масштабных тендерах и уменьшит доминирование крупных компаний на рынке госзаказов.

Также закон впервые позволяет участникам подавать альтернативные тендерные предложения, если такая возможность предусмотрена заказчиком. Это должно способствовать появлению более дешевых или технологически эффективных решений при закупках.

Документ вводит в законодательство понятие динамической системы закупок, которая позволит формировать долгосрочные перечни квалифицированных поставщиков сроком до четырех лет.

Кроме того, обновляются правила использования рамочных соглашений, регулируется субподряд и уточняются критерии оценки тендерных предложений. Отныне заказчики смогут учитывать не только цену товара или услуги, но и стоимость жизненного цикла, в частности расходы на эксплуатацию, обслуживание и утилизацию.

Закон также предусматривает автоматическое определение системой Prozorro аномально низкой цены. В то же время участники тендеров будут иметь право обосновать свои ценовые предложения.

Отдельный блок документа касается защиты национальных интересов. Закон усиливает ограничения для компаний, связанных с РФ, Беларусью и Ираном, а также запрещает закупку товаров происхождением из этих стран, за отдельными исключениями.

До 2032 года в Украине также сохранят требования по локализации производства для отдельных категорий техники и оборудования. Уровень локализации постепенно будет расти в зависимости от года закупки.

Принятие закона является частью пакета реформ, необходимых для получения международной финансовой поддержки. В частности, документ связывают с доступом Украины к финансированию в рамках программы DPO Всемирного банка объемом 3,4 млрд долларов, а также с последующими траншами макрофинансовой помощи ЕС.

