Украина имеет право выбрать те гарантии безопасности, которые ей нужны, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, то это будет опасно для всей Европы.

Об этом Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг говорили на пресс-конференции.

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Гарантии безопасности для Украины

"Украина имеет право выбрать те гарантии безопасности, которые ей нужны. Потому что если Путин выиграет, это будет опасно для всей Европы", — подчеркнул Столтенберг.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности от стран Запада не должны заменить Украине членство в НАТО. Он также заявил, что не считает Будапештский меморандум гарантиями безопасности.

"Новый документ должен действовать, пока Украина не в НАТО. Хотя все мы понимаем, что лучшая гарантия для нас — членство в Альянсе. На пути к нему мы хотели бы иметь те гарантии, которые есть сейчас у нас. Мы хотим, чтобы это базировалось не только на наших отношениях с другими странами, но и был выписан документ", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина нужна НАТО не меньше, чем наоборот.

Напомним, сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они провели совместную пресс-конференцию на саммите в Вильнюсе.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

Добавим, Зеленский сказал, что Украина понимает, что не может вступить в НАТО во время войны с российскими оккупантами. Это будет возможно, когда будут соответствующие условия.