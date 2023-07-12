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"Украина будет в НАТО": Зеленский рассказал о результатах саммита в Вильнюсе

12 июля 2023 18:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Украина будет в НАТО": Зеленский рассказал о результатах саммита в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, государство получило большой позитив.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе.

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По словам Зеленского, лидеры стран поддержали Украину. Он рассказал, что страна станет членом НАТО, как только ситуация безопасности будет стабилизирована.

"Мы действительно получили объединение и лидеры поддержали Украину. Поддержали недвусмысленность, что Украина будет в НАТО. Говоря, когда это будет, то я уверен, согласно той поддержке и заявлению каждого лидера на заседании совета Украина-НАТО, я считаю, что мы будем в НАТО как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украину пригласят в НАТО после окончания войны с российскими оккупантами. По его словам, эта позиция однозначна.

"Я не знаю, все ли откровенны со мной до конца, но мы верим партнерам, потому что мы должны верить в союзников, которые помогают нам победить в этой войне", — добавил Президент.

Напомним, сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский проводит итоговую пресс-конференцию на полях саммита НАТО. Он расскажет о важных встречах с лидерами стран.

Также мы писали, что Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.

Добавим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

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