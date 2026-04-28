У Верховній Раді з’явилася нова народна депутатка

Олена Київець складає присягу.

Новою народною депутаткою від фракції "Слуга Народу" за виборчим списком стала Олена Київець. Вона замінила в парламенті Дар’ю Володіну. Київець склала присягу нардепа 28 квітня.

Олена Київець стала нардепкою: біографія

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", — сказала Київець.

Олена Київець народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Батько — доктор юридичних наук Валерій Глушков.

У 1999 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України, здобувши юридичну освіту, згодом стала докторкою юридичних наук.

Читайте також:

Із 2001 року працювала у Київському національному економічному університет імені Вадима Гетьмана. У 2009 році стала співзасновницею громадської організації Асоціація юристів міжнародного права. Того ж року очолила відділ європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України, де працювала до 2012 року.

У 2012–2019 роках була помічницею на громадських засадах народного депутата Олега Кулініча у Верховній Раді VII та VIII скликань.

Із 2013 до 2020 року працювала професоркою кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України.

У 2015 році стала співзасновницею громадської організації Українська аграрна асоціація — Київ.

У 2016 році — співзасновницею ГО "Ліга професорів права" разом із теперішнім головою Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У 2019 році балотувалася до Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" (№161 у списку), однак не пройшла. Того ж року стала помічницею на платній основі Олега Кулініча та співзаснувала громадську організацію Центр законотворення та правової експертизи.

У 2020 році обійняла посаду професорки кафедри міжнародного та європейського права КНЕУ та стала головою партії "Довіра".

Як писали Новини.LIVE, станом на 22 квітня у Раді був антирекорд — всього 391 нардеп. Тепер ця кількість збільшилась до 392. Хоча конституційний склад парламенту передбачає 450 депутатів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль складає мандат. Причина — особиста заява. Його може замінити в Раді політолог Микола Давидюк.