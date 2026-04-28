В Верховной Раде появилась новый народный депутат

Елена Киевец принимает присягу. Фото: кадр из видео

Новым народным депутатом от фракции "Слуга Народа" по избирательному списку стала Елена Киевец. Она заменила в парламенте Дарью Володину. Киевец приняла присягу нардепа 28 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Елена Киевец стала нардепом: биография

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — сказала Киевец.

Елена Киевец родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Отец — доктор юридических наук Валерий Глушков.

В 1999 году окончила Национальную академию внутренних дел Украины, получив юридическое образование, впоследствии стала доктором юридических наук.

С 2001 года работала в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана. В 2009 году стала соучредителем общественной организации Ассоциация юристов международного права. В том же году возглавила отдел европейского права и международной интеграции Института законодательства Верховной Рады Украины, где работала до 2012 года.

В 2012-2019 годах была помощницей на общественных началах народного депутата Олега Кулинича в Верховной Раде VII и VIII созывов.

С 2013 до 2020 года работала профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин Национальной академии прокуратуры Украины.

В 2015 году стала соучредителем общественной организации Украинская аграрная ассоциация — Киев.

В 2016 году — соучредителем ОО "Лига профессоров права" вместе с нынешним председателем Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В 2019 году баллотировалась в Верховную Раду IX созыва от партии "Слуга народа" (№161 в списке), однако не прошла. В том же году стала помощницей на платной основе Олега Кулинича и соучредила общественную организацию Центр законотворчества и правовой экспертизы.

В 2020 году заняла должность профессора кафедры международного и европейского права КНЭУ и стала председателем партии "Доверие".

Как писали Новини.LIVE, по состоянию на 22 апреля в Раде был антирекорд — всего 391 нардеп. Теперь это количество увеличилось до 392. Хотя конституционный состав парламента предусматривает 450 депутатов.

Также Новини.LIVE сообщали, что нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабаль слагает мандат. Причина — личное заявление. Его может заменить в Раде политолог Николай Давидюк.