Нардеп Цабаль слагает мандат: в Раде появился проект постановления

Нардеп Владимир Цабаль.

В Верховной Раде появился проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владимира Цабаля. Он входит во фракцию "Голос". Документ прорабатывают в комитете.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Проект постановления о прекращении полномочий Цабаля.

Вместо Владимира Цабаля нардепом может стать Николай Давидюк

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в документе.

Цабаль прошел в Верховную Раду во время выборов 2019 году по списку партии "Голос" под номером 12.

Следующим в списке "Голоса" на сайте ЦИК является политолог Николай Давидюк. Он и может стать новым нардепом.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде сейчас 391 нардеп. Это антирекорд. О уже на этой неделе вместо нардепа Дарьи Володиной в парламент может зайти Елена Киевец.

Сегодня, 27 апреля, на Согласительный совет придет глава ОП Кирилл Буданов. Ожидается, что он обсудит с нардепами вопросы единства и коммуникации в парламенте. Также основным вопросом будет повестка дня.