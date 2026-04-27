Нардеп Цабаль слагает мандат: в Раде появился проект постановления
В Верховной Раде появился проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владимира Цабаля. Он входит во фракцию "Голос". Документ прорабатывают в комитете.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
Вместо Владимира Цабаля нардепом может стать Николай Давидюк
"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в документе.
Цабаль прошел в Верховную Раду во время выборов 2019 году по списку партии "Голос" под номером 12.
Следующим в списке "Голоса" на сайте ЦИК является политолог Николай Давидюк. Он и может стать новым нардепом.
Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде сейчас 391 нардеп. Это антирекорд. О уже на этой неделе вместо нардепа Дарьи Володиной в парламент может зайти Елена Киевец.
Сегодня, 27 апреля, на Согласительный совет придет глава ОП Кирилл Буданов. Ожидается, что он обсудит с нардепами вопросы единства и коммуникации в парламенте. Также основным вопросом будет повестка дня.