В Раде антирекорд: количество депутатов уменьшилось до критической цифры

Нардепы в зале парламента.

В Верховной Раде остался только 391 нардеп. Это рекордно малое количество, ведь конституционный состав парламента предусматривает 450 депутатов. Однако уже на следующей неделе фракция "Слуга народа" может увеличиться на одного народного избранника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

В парламенте появится новый нардеп

"В Раде сейчас новый "рекорд": 391 депутат. Но с начала пленарной недели присоединится к "Слуге народа" +1 депутат", — отметил Железняк.

Вместо Дарьи Володиной, полномочия которой парламент прекратил 8 апреля, войдет Елена Киевец.

Также из состава Рады выбыл депутат Федор Христенко, которого суд признал виновным в госизмене.

"ЦИК сообщил, что депутат Федор Христенко потерял мандат из-за вступления в законную силу обвинительного приговора Печерского районного суда г. Киева. Он мажоритарщик, поэтому место не заполняется", — пояснил Железняк.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу финансового комитета парламента Даниила Гетманцева, Украина оказалась на грани финансовой катастрофы из-за того, что нардепы не принимали важные законопроекты. В частности, в 2025 году не было выполнено 14 индикаторов Ukraine Facility. Из-за этого страна потеряла 3,9 миллиардов евро.

Однако впоследствии Гетманцев заявил, что Рада полноценно возобновила свою работу. По его словам, этому поспособствовал Давид Арахамия. Уже проголосована часть необходимых законопроектов для дальнейшего сотрудничества с МВФ.