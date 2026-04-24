Нардепы предлагают наказывать за отрицание Голодомора: законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Авторами являются нардепы Николай Княжицкий, Евгения Кравчук, Игорь Гузь, Никита Потураев и Владимир Арьев. Документ передали на рассмотрение руководству.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
За оправдание преступлений режима СССР будет уголовная ответственность
Текст документа пока отсутствует, однако один из инициаторов — Николай Княжицкий — рассказал на своей странице в Facebook, что именно предусматривает законопроект.
"Я увидел огромный отклик общества относительно нашего законопроекта о наказании за украинофобию. Поэтому логическим продолжением защиты нашей национальной безопасности стал только что зарегистрированный законопроект об ответственности за отрицание Голодомора № 15192. Эту инициативу уже поддержали почти три десятка депутатов разных фракций", — написал он.
Документ предусматривает введение уголовной ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа и оправдание или преуменьшение тяжести преступлений тоталитарного режима СССР. А также наказание за надругательство над памятью миллионов жертв.
Кроме того, нардепы предлагают наказывать за изготовление и распространение материалов, в которых отрицается Голодомор или оправдывается это преступление.
"Отрицание Голодомора сегодня — это тоже инструмент гибридной войны, который использует враг, чтобы подорвать нашу идентичность и единство. Защита исторической правды — это фундамент нашей государственности", — отметил Княжицкий.
Как сообщали Новини.LIVE, парламент на следующей неделе может продлить в Украине действие военного положения и мобилизации. Срок действующих ограничений завершается 4 мая. Таким образом они могут быть продлены до 2 августа.
Также Новини.LIVE писали, что в Раде сейчас рекордно малое количество депутатов — 391. Однако уже на следующей неделе к фракции "Слуга народа" может присоединиться еще один парламентарий. Вместо Дарьи Володиной в Раду войдет Елена Киевец.