Нардепы предлагают наказывать за отрицание Голодомора: законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Авторами являются нардепы Николай Княжицкий, Евгения Кравчук, Игорь Гузь, Никита Потураев и Владимир Арьев. Документ передали на рассмотрение руководству.

За оправдание преступлений режима СССР будет уголовная ответственность

Текст документа пока отсутствует, однако один из инициаторов — Николай Княжицкий — рассказал на своей странице в Facebook, что именно предусматривает законопроект.

"Я увидел огромный отклик общества относительно нашего законопроекта о наказании за украинофобию. Поэтому логическим продолжением защиты нашей национальной безопасности стал только что зарегистрированный законопроект об ответственности за отрицание Голодомора № 15192. Эту инициативу уже поддержали почти три десятка депутатов разных фракций", — написал он.

Читайте также:

Документ предусматривает введение уголовной ответственности за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов как геноцида украинского народа и оправдание или преуменьшение тяжести преступлений тоталитарного режима СССР. А также наказание за надругательство над памятью миллионов жертв.

Кроме того, нардепы предлагают наказывать за изготовление и распространение материалов, в которых отрицается Голодомор или оправдывается это преступление.

"Отрицание Голодомора сегодня — это тоже инструмент гибридной войны, который использует враг, чтобы подорвать нашу идентичность и единство. Защита исторической правды — это фундамент нашей государственности", — отметил Княжицкий.

Как сообщали Новини.LIVE, парламент на следующей неделе может продлить в Украине действие военного положения и мобилизации. Срок действующих ограничений завершается 4 мая. Таким образом они могут быть продлены до 2 августа.

Также Новини.LIVE писали, что в Раде сейчас рекордно малое количество депутатов — 391. Однако уже на следующей неделе к фракции "Слуга народа" может присоединиться еще один парламентарий. Вместо Дарьи Володиной в Раду войдет Елена Киевец.