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Головна Політика У Раді з’явився новий нардеп

У Раді з’явився новий нардеп

Ua
Дата публікації: 11 червня 2026 10:18
У Раді з’явився новий нардеп
Термінова новина

У четвер, 11 червня, у Верховній Раді склав присягу народного депутата політолог Микола Давидюк. Він вступив до фракції "Голос". ЦВК зареєструвала Давидюка нардепом після того, як парламент підтримав дострокове припинення повноважень Володимира Цабаля.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

З 2013 року Давидюк є сертифікованим спостерігачем ОБСЄ і брав участь у моніторингу виборів у Грузії, Іспанії та Киргизстані. 

Новина доповнюється

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Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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