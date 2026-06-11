У Раді з’явився новий нардеп

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У четвер, 11 червня, у Верховній Раді склав присягу народного депутата політолог Микола Давидюк. Він вступив до фракції "Голос". ЦВК зареєструвала Давидюка нардепом після того, як парламент підтримав дострокове припинення повноважень Володимира Цабаля.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

З 2013 року Давидюк є сертифікованим спостерігачем ОБСЄ і брав участь у моніторингу виборів у Грузії, Іспанії та Киргизстані.

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