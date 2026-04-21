Історичний день: як Зеленський переміг на виборах сім років тому
Сім років тому, 21 квітня, в Україні відбувся другий тур президентських виборів. У ньому переміг Володимир Зеленський, набравши 73,22% голосів. Петро Порошенко, який на той час був президентом, отримав 24,45% підтримки.
Новини.LIVE розповідають, як боротьба між Зеленським та Порошенком у 2019 році увійшла в історію.
Вибори президента України в 2019 році
Вибори президента України у 2019 році стали одними з найрезонансніших та сьомими в історії незалежної держави. Вони відбувалися у два тури — 31 березня і 21 квітня.
Офіційний старт кампанії було дано 31 грудня 2018 року. Саме з цього дня розпочалася реєстрація кандидатів та передвиборча агітація. Уже 9 лютого було оголошено список кандидатів — загалом їх було 44. Водночас частині претендентів відмовили у реєстрації.
До початку березня кілька кандидатів зняли свої кандидатури, і зрештою у виборчому бюлетені залишилося 39 прізвищ.
Перший тур голосування
Перший тур виборів відбувся 31 березня 2019 року. У голосуванні взяли участь мільйони українців, а загальна явка склала близько 63%.
7 квітня було оголошено офіційні результати: до другого туру вийшли Володимир Зеленський із результатом понад 30% голосів та Петро Порошенко, який набрав майже 16%.
Дебати
Між першим та другом турами відбулися дебати, які стали першими в історії України, проведеними на стадіоні.
11 квітня Порошенко під час телеефіру публічно запропонував провести дебати. У відповідь Зеленський заявив, що готовий до зустрічі, але на стадіоні. Це стало безпрецедентною ситуацією для української політики, коли формат дебатів визначався публічно і фактично онлайн.
Самі дебати відбулися 19 квітня на НСК "Олімпійський" та зібрали тисячі глядачів на місці та сотні тисяч онлайн.
Другий тур та результати виборів
21 квітня 2019 року відбувся другий тур голосування. Тоді явка виборців склала близько 62%.
Офіційні результати були оголошені 30 квітня. Зеленського підтримали рекордні 73,22% виборців. Петро Порошенко отримав 24,45%.
Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня 2019 року у Верховній Раді України.
Вибори 2019 року стали одними з найбільш резонансних в історії України. Вони відзначилися високою конкуренцією, великою кількістю кандидатів і значною увагою суспільства.
Коли завершується каденція Зеленського
Згідно з українським законодавством, президент обирається на п’ять років. Основний п'ятирічний термін Зеленського завершився у травні 2024 року.
Проте, згідно із законодавством України під час воєнного стану, глава держави продовжує виконувати свої повноваження до інавгурації наступного президента.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Зеленського, проведення виборів під час війни суперечить законодавству України. Це небезпечно в умовах постійних російських обстрілів. Крім того, важливим питанням є забезпечення військових можливістю голосувати.
Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала можливе друге президентство свого чоловіка. Вона зазначила, що не впливає на політичні рішення Зеленського. А також назвала таке рішення складним.
