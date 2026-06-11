В Раде появился новый народный депутат

Давидюк принимает присягу. Фото: кадр из видео

В четверг, 11 июня, в Верховной Раде принес присягу народного депутата политолог Николай Давидюк. Он вступил во фракцию "Голос". ЦИК зарегистрировала Давидюка в качестве народного депутата после того, как парламент поддержал досрочное прекращение полномочий Владимира Цабаля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Николай Давидюк вошел во фракцию "Голос"

"Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Родины и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", — за , зачитал Давидюк текст присяги.

После этого первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко зачитал о вхождении Давидюка в состав фракции "Голос".

Справка

Николай Давидюк — украинский политический эксперт, аналитик и общественный деятель, специализирующийся на вопросах внутренней и международной политики. Получил образование в Украинском государственном университете имени М. П. Драгоманова, где изучал испанский язык и мировую литературу, а также проходил обучение по программам Школы государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

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Первый опыт участия в политических процессах получил во время местных выборов в столице в 2006 году.

На протяжении своей деятельности Давидюк участвовал в международных наблюдательных миссиях. В частности, с 2013 года он имеет сертификат наблюдателя ОБСЕ и участвовал в мониторинге избирательных кампаний в ряде стран, среди которых Грузия, Испания и Кыргызстан.

В 2019 году стал одним из основателей общественно-политической инициативы "Действуй с нами", созданной совместно с журналистом и общественным деятелем Мустафой Найемом. После начала полномасштабной войны России против Украины активно включился в волонтерскую работу и поддержку оборонных и гуманитарных проектов.

Как писали Новини.LIVE, в среду, 10 июня, парламент принял закон, которым повысил зарплаты полицейским. Минимальный должностной оклад полицейского будет составлять не менее десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Кроме того, будут доплаты за выслугу лет.

Также Рада внесла изменения в Госбюджет. Этим же законом предлагалось восстановить Дорожный фонд. Однако в последний момент нардепам не хватило голосов для поддержки такой инициативы.