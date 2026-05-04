У Раді готують масштабну перевірку бронювань: студенти не виняток

В Україні перевірять бронювання від мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Причина: зараз є багато фейкових бронювань.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

В Україні створять орган для перевірки бронювання

"Звичайно, треба переглянути бронювання. Наразі на цій темі багато спекуляцій, але є й питання до відстрочок. У нас студентами стають в 50 і в 40 років", — заявив Здебський.

Нардеп наголосив, що необхідно змінювати підходи та створювати чіткі правила щодо бронювання та відстрочки. Зокрема, для цього треба створити відповідний контрольний орган.

Здебський зазначив, що бронювання мають отримати і представники сільськогосподарського сектору. Для того, щоб країна могла функціонувати у стані війни. Але за його словами, цим не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт.

"Нам треба покращити бронювання, мобілізацію, відстрочки тощо. Армія потребує людей", — додав він.

