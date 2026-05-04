Головна Політика У Раді готують масштабну перевірку бронювань: студенти не виняток

Дата публікації: 4 травня 2026 14:20
Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба парламенту

В Україні перевірять бронювання від мобілізації усіх військовозобов’язаних чоловіків. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Причина: зараз є багато фейкових бронювань.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський "Телеграфу", передає Новини.LIVE.

В Україні створять орган для перевірки бронювання

"Звичайно, треба переглянути бронювання. Наразі на цій темі багато спекуляцій, але є й питання до відстрочок. У нас студентами стають в 50 і в 40 років", — заявив Здебський.

Нардеп наголосив, що необхідно змінювати підходи та створювати чіткі правила щодо бронювання та відстрочки. Зокрема, для цього треба створити відповідний контрольний орган.

Здебський зазначив, що бронювання мають отримати і представники сільськогосподарського сектору. Для того, щоб країна могла функціонувати у стані війни. Але за його словами, цим не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт.

"Нам треба покращити бронювання, мобілізацію, відстрочки тощо. Армія потребує людей", — додав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше до 2 серпня. Ці закони вже підписав президент України Володимир Зеленський.

Також Новини.LIVE з посилання на спікера парламенту Руслана Стефанчука писали, що в новому Цивільному кодексі будуть враховані інтереси українських захисників і захисниць. Зокрема, нардепи хочуть закріпити окреме право для військових бути похованими на Національному військово-меморіальному кладовищі. Також буде враховане питання спадкування, власності та сімейних прав.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
