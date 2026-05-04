Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика В Раде готовят проверку бронирований: студенты не исключение

В Раде готовят проверку бронирований: студенты не исключение

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 14:20
В Раде готовят масштабную проверку бронирований: студенты не исключение
Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба парламента

В Украине проверят бронирование от мобилизации всех военнообязанных мужчин. Эти изменения могут касаться и студентов с отсрочками. Причина: сейчас есть много фейковых бронирований.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

В Украине создадут орган для проверки бронирования

"Конечно, надо пересмотреть бронирование. Сейчас на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет", — заявил Здебский.

Нардеп отметил, что необходимо менять подходы и создавать четкие правила бронирования и отсрочки. В частности, для этого надо создать соответствующий контрольный орган.

Здебский отметил, что бронирование должны получить и представители сельскохозяйственного сектора. Для того, чтобы страна могла функционировать в состоянии войны. Но по его словам, этим не должны просто пользоваться те, кто не хочет идти на фронт.

Читайте также:

"Нам надо улучшить бронирование, мобилизацию, отсрочки и тому подобное. Армия нуждается в людях", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине. Они продлятся как минимум до 2 августа. Эти законы уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука писали, что в новом Гражданском кодексе будут учтены интересы украинских защитников и защитниц. В частности, нардепы хотят закрепить отдельное право для военных быть похороненными на Национальном военно-мемориальном кладбище. Также будет учтен вопрос наследования, собственности и семейных прав.

Верховная Рада мобилизация бронирование
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации