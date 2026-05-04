В Раде готовят масштабную проверку бронирований: студенты не исключение

Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба парламента

В Украине проверят бронирование от мобилизации всех военнообязанных мужчин. Эти изменения могут касаться и студентов с отсрочками. Причина: сейчас есть много фейковых бронирований.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский "Телеграфу", передает Новини.LIVE.

В Украине создадут орган для проверки бронирования

"Конечно, надо пересмотреть бронирование. Сейчас на этой теме много спекуляций, но есть и вопросы к отсрочкам. У нас студентами становятся в 50 и в 40 лет", — заявил Здебский.

Нардеп отметил, что необходимо менять подходы и создавать четкие правила бронирования и отсрочки. В частности, для этого надо создать соответствующий контрольный орган.

Здебский отметил, что бронирование должны получить и представители сельскохозяйственного сектора. Для того, чтобы страна могла функционировать в состоянии войны. Но по его словам, этим не должны просто пользоваться те, кто не хочет идти на фронт.

"Нам надо улучшить бронирование, мобилизацию, отсрочки и тому подобное. Армия нуждается в людях", — добавил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине. Они продлятся как минимум до 2 августа. Эти законы уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука писали, что в новом Гражданском кодексе будут учтены интересы украинских защитников и защитниц. В частности, нардепы хотят закрепить отдельное право для военных быть похороненными на Национальном военно-мемориальном кладбище. Также будет учтен вопрос наследования, собственности и семейных прав.