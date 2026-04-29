У новому ЦКУ закріплять права військових: Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що новий Цивільний кодекс має стати абсолютно новою структурою, яка в тому числі враховує інтереси українських захисників і захисниць. Зокрема, в документі планують закріпити окреме право для військових бути похованими на Національному військово-меморіальному кладовищі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Стефанчука в ефірі телемарафону.

Цивільний кодекс мирного часу змінюють під потреби війни

"Що стосується воєнного характеру, в цивільному кодексі ціла низка питань, які зорієнтовані, на жаль, на війну. Тому що попередній Цивільний кодекс писався як Цивільний кодекс мирного часу. Сьогодні ми маємо ті реалії, які безперечно повинні бути відображені в новому проєкті Цивільного кодексу", — заявив Стефанчук.

Нардеп повідомив, що особливої модернізації в цьому документі зазнало питання визнання особи померлої чи безвісти зниклої. Зокрема, питання спадкування, власності та сімейних прав.

"І тому ми намагалися разом з Міністерством оборони України, разом з військовими експертами виписати кожне положення так, щоб воно максимально захистило усі права та правомірні інтереси кожного, хто сьогодні стоїть на передовій і захищає нашу з вами країну", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, у вівторок, 28 квітня, Верховна Рада підтримала за основу нову редакцію Цивільного кодексу. Поки що він складається з 832 сторінок та включає в себе дев’ять книг. Проте до другого читання його мають доопрацювати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що спочатку в Цивільному кодексі планувати запровадити норму про шлюб із 14 років. Проте через обурення суспільства її прибрали. Зараз вступати до шлюбу в Україні можуть особи, які досягли 18 років. Водночас за рішенням суду дозволяється укладення шлюбу з 16 років.