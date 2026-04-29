Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Політика У новому ЦКУ закріплять права військових: Стефанчук

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 11:12
Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що новий Цивільний кодекс має стати абсолютно новою структурою, яка в тому числі враховує інтереси українських захисників і захисниць. Зокрема, в документі планують закріпити окреме право для військових бути похованими на Національному військово-меморіальному кладовищі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Стефанчука в ефірі телемарафону.

Цивільний кодекс мирного часу змінюють під потреби війни

"Що стосується воєнного характеру, в цивільному кодексі ціла низка питань, які зорієнтовані, на жаль, на війну. Тому що попередній Цивільний кодекс писався як Цивільний кодекс мирного часу. Сьогодні ми маємо ті реалії, які безперечно повинні бути відображені в новому проєкті Цивільного кодексу", — заявив Стефанчук.

Нардеп повідомив, що особливої модернізації в цьому документі зазнало питання визнання особи померлої чи безвісти зниклої. Зокрема, питання спадкування, власності та сімейних прав.

"І тому ми намагалися разом з Міністерством оборони України, разом з військовими експертами виписати кожне положення так, щоб воно максимально захистило усі права та правомірні інтереси кожного, хто сьогодні стоїть на передовій і захищає нашу з вами країну", — додав він.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у вівторок, 28 квітня, Верховна Рада підтримала за основу нову редакцію Цивільного кодексуПоки що він складається з 832 сторінок та включає в себе дев’ять книг. Проте до другого читання його мають доопрацювати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що спочатку в Цивільному кодексі планувати запровадити норму про шлюб із 14 років. Проте через обурення суспільства її прибрали. Зараз вступати до шлюбу в Україні можуть особи, які досягли 18 років. Водночас за рішенням суду дозволяється укладення шлюбу з 16 років.

Верховна Рада Руслан Стефанчук Цивільний кодекс
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації