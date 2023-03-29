У МЗС Китаю повідомили про пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном

Лідер Китаю СІ Цзіньпьпін

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін повідомив про пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це пише Haber Politika.

Зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

На пресконференції, що відбулася сьогодні, Мао зазначив, що Пекін перебуває в контакті з різними сторонами конфлікту, включаючи Україну, проте поки що немає конкретної інформації про можливу зустріч лідерів Китаю та України.

"Ми підтримуємо зв'язок з усіма сторонами, - сказав Мао і додав, що конкретних деталей у нього немає, якими він міг би поділитися".

Раніше цього місяця, в інтерв'ю Associated Press, Зеленський висловив свою готовність зустрітися із главою Китаю Сі Цзіньпіном на території України. Можлива зустріч між лідерами двох країн може стати важливим кроком у пошуку рішень у рамках поточного військового конфлікту та зміцненні дипломатичних зв'язків між Україною та Китаєм.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Український лідер зазначив, що за час повномасштабного вторгнення не мав контактів із Сі Цзіньпіном.

Також ми писали, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

Експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров в коментарі Новини.LIVE зазначив, що дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напряму. Офіційний Пекін все більше займатиме позицію регіонального лідера у східній півкулі, в азійському напрямку та у Тихоокеанському регіоні. Він випереджатиме росію за економічними параметрами, і вона значно поступатиметься йому.

У ЗМІ з'явилася інформація, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до москви підтримав президента рф володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Однак китайський лідер відмовляється від критично важливої для рф газової угоди.