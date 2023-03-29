Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow У МЗС Китаю повідомили про пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном arrow

У МЗС Китаю повідомили про пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном

29 березня 2023 13:31
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лідер Китаю СІ Цзіньпьпін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін повідомив про пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це пише Haber Politika.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна

На пресконференції, що відбулася сьогодні, Мао зазначив, що Пекін перебуває в контакті з різними сторонами конфлікту, включаючи Україну, проте поки що немає конкретної інформації про можливу зустріч лідерів Китаю та України.

"Ми підтримуємо зв'язок з усіма сторонами, - сказав Мао і додав, що конкретних деталей у нього немає, якими він міг би поділитися".

Раніше цього місяця, в інтерв'ю Associated Press, Зеленський висловив свою готовність зустрітися із главою Китаю Сі Цзіньпіном на території України. Можлива зустріч між лідерами двох країн може стати важливим кроком у пошуку рішень у рамках поточного військового конфлікту та зміцненні дипломатичних зв'язків між Україною та Китаєм.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Український лідер зазначив, що за час повномасштабного вторгнення не мав контактів із Сі Цзіньпіном.

Також ми писали, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

Експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров в коментарі Новини.LIVE зазначив, що дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напряму. Офіційний Пекін все більше займатиме позицію регіонального лідера у східній півкулі, в азійському напрямку та у Тихоокеанському регіоні. Він випереджатиме росію за економічними параметрами, і вона значно поступатиметься йому. 

У ЗМІ з'явилася інформація, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до москви підтримав президента рф володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Однак китайський лідер відмовляється від критично важливої для рф газової угоди.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:43 Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ

Новина з фото

13:41 Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди

13:38 Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО

13:35 У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків: хто отримує 26 тис. грн

13:34 Ребров поділився планами щодо збірної України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:27 ​​​​​​​В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

13:23 Які виплати можна отримати українцям у Франції та як оформити

Новина з фото

13:20 Захист історичного ареалу Одеси: прокуратури намагаються повернути пам’ятку архітектури

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 13:42

Іспанія відправить перші танки Leopard до України після Великодня, — ЗМІ

None 29 Березень 13:40

Бред Пітт продав будинок, в якому жив з Джолі та Еністон: сума угоди

None 29 Березень 13:38

Посол рф заявив, що Швеція стане "легітимною ціллю", якщо вступить до НАТО

None 29 Березень 13:45

У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків: хто отримує 26 тис. грн

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB