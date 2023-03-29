Зеленский пригласил лидера Китая посетить Украину
Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Украинский лидер отметил, что за время полномасштабного вторжения не имел контактов с Си Цзиньпином.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press.
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Приглашение лидеру Китая
Зеленский заявил, что не контактировал с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения россии. Поэтому Зеленский хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил Украину.
"Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", — сказал Зеленский.
Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.
Эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров в комментарии Новини.LIVE отметил, что двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в россию — сигнал мира о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления. Официальный Пекин все больше будет занимать позицию регионального лидера в восточном полушарии, азиатском направлении и в Тихоокеанском регионе. Он будет опережать россию по экономическим параметрам, и она будет значительно уступать ему.
В СМИ появилась информация, что китайский лидер Си Цзиньпин во время двухдневного визита в москву поддержал президента россии Владимира Путина в критике Запада, США и НАТО. Однако китайский лидер отказывается от критически важного для россии газового соглашения.