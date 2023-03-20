Сі у москві 20 березня: плани лідера Китаю - експерт

Візит китайського лідера до москви триватиме два дні

Візит китайського лідера Сі Цзіньпіня до москви і перемовини із володимиром путіним — це спроба розставити всі крапки над "і" у відносинах поміж Китаєм і росією на фоні погіршення геополітичної ситуації у світі. Пріоритети офіційного Пекіна полягають у зміцненні власного домінування у східній півкулі на фоні послаблення росії. Китай також готовий проголосувати за резолюцію після закінчення війни в Україні, яка буде прийнятною для Києва, але не більше того.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров.

Про що Сі говоритиме з путіним

Загалом, за його словами, наразі Китай не збирається втручатися у війну путіна, але хоче визначатися — на чиєму він боці. Чи він союзник росії за деякими аспектами чи все-таки йде на зближення із Заходом. Його візит у москву — це також намагання розставити всі крапки над "і" поміж Китаєм і росією. На сьогодні немає точної позиції, як саме діятиме Пекін з багатьох зовнішніх питань. Але на фоні погіршення геополітичної ситуації у світі, він для себе хоче зрозуміти, хто ж його союзник.

Разом з тим, тема про врегулюванню війни в Україні не є головною у планах Сі до москви. Для нього головне зрозуміти, наскільки росія зараз є податливою під загальні нові рамки реалій ситуації у східній півкулі, де Китай стає більш важливим гравцем, ніж росія.

Кортеж Сі Цзіньпіня в москві 20 березня. Фото: REUTERS

"Через послаблення москви, західні санкцій та війну в Україні Китай зараз домінує. путіну доведеться рахуватися із новою ситуацію і китай говоритиме із росією з позиції сильного", — запевнив Бузаров.

Якою може бути розмова поміж Сі і Зеленським

На думку Бузарова, факт розмови поміж Зеленським і Сі — це великий плюс. Сама розмова буде стосуватися можливого китайського плану щодо врегулювання війни в України, який Зеленський не вважає повноцінним.

"Цей план не враховує позицію України з приводу повного звільнення всіх окупованих росією територій, тому не є прийнятним і для України, і її західних союзників. Але дії Китаю по Україні носять іміджевий характер. Він хоче показати, що може і хоче впливати на процеси у світі і навіть питання України є важливим для зовнішньої політики Китаю", — каже Бузаров.

Андрій Бузаров. Фото: Facebook

Водночас це питання не є пріоритетним для Пекіна. Сі більше зацікавлений у зміцненні позиції Китаю у східній Азії, по відношенню до росії в плані більш жорсткої позиції з питань економіки, і відносини із США. Він добре розуміє, що Штати є головним союзником України і теж мають свої інтреси з протидії інтересам росії у світі.

"Китай до кінця ще не визначився, чи він союзник росії за деякими аспектами чи все-таки йде на зближення із Заходом. Наразі ми є свідками, коли Китай визначається. І якщо ситуація дійде до якогось прийнятного для України плану щодо закінченню війни, Китай обмежиться лише голосуванням за ту чи іншу резолюцію на рівні ООН чи інших міжнародних майданчиках. Не більше. Не думаю, що Китай буде займатися чимсь ще, окрім дипломатії", — підсумував Бузаров.

путін знову заговорив про перемовини з Україною

Нагадаємо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до росії триватиме із 20 по 22 березня. Напередодні поїздки Сі написавпро ставлення до ситуації в Україні у статті для "російської газети". За його словами, Китай незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам.

Сі Цзіньпін. Фото: NOEL CELIS/REUTERS

"Озвучений мною ряд бачень є основним принципом Китаю при українському врегулюванні. Йдеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання", — сказав Сі.

Напередодні візиту Сі путін вчергове заявив про "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої ним війни проти України. Він заявив, що "росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи. Майбутнє мирного процесу залежить виключно від готовності до серйозної розмови з урахуванням геополітичних реалій, що склалися".

Також після розмови із путіним Сі нібито планує провести онлайн-зустріч із президентом Зеленським. Її точний час ще не погоджений.