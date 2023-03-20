Си Цзиньпин назвал свой визит в москву "новым импульсом" в отношениях с рф
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в москву на встречу с главой кремля владимиром путиным, заявив, что Китай считает россию "хорошим и надежным партнером". Он уверен, что развитие отношений между двумя странами принесет не только выгоду, но и значительный вклад в прогресс всего мира
Об этом пишет AFP.
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Си Цзиньпин в москве
“Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, заявив, что его первый государственный визит в Россию после начала конфликта на Украине придаст "новый импульс" двусторонним отношениям”, — говорится в сообщении.
Цзиньпин уверен, что развитие отношений между двумя странами принесет не только выгоду, но и значительный вклад в прогресс всего мира. Председатель КНР опубликовал на сайте Министерства иностранных дел статью о китайско-российских отношениях, выразив уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта между рф и Украиной.
Си Цзиньпин прибыл в рф во время значительного напряжения в международных отношениях, вызванного конфликтом на Украине и санкциями против россии.
Встреча с Путиным была признана экспертами важным событием в контексте дальнейшего развития китайско-российских отношений.
Напомним, сегодня, 20 марта, лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором владимиром путиным.
Вскоре стало известно, что российский диктатор владимир путин и глава КНР Си Цзиньпин начали переговоры. Сейчас они находятся в кремле.