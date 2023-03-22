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Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

22 березня 2023 17:20
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
путін втратив лідерство, його місце зайняв Китай: оцінка експерта
Перемовини Сі Цзіньпіня із путіним тривали 4 години. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіня в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напряму. Офіційний Пекін все більше займатиме позицію регіонального лідера у східній півкулі, в азійському напрямку та у Тихоокеанському регіоні. Він випереджатиме росію за економічними параметрам, і вона значно поступатиметься йому. 

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров.

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Перемовини Сі й путіна: результати

За його словами, після зустрічі Сі та путіна помітне очевидне зближення росії та Китаю. Принаймі помітне публічно. Так само поглиблюватиметься військово-технічне співробітництво поміж країнами, однак публічно його не декларуватимуть, щоб зайвий раз не дратувати США та їх союзників.

Сі Цзіньпін та путін
Сі Цзіньпін та путін. Фото: REUTERS 

Однак у питанні війни росії в Україні Китай не стане повноцінно займати чийсь бік, український чи російський. Це однозначно. У цьому випадку Пекіну важливо зберегти самостійність, щоб мати власний голос в ООН у випадку виникнення передумов дипломатичного врегулювання війни. При цьому експерт зауважив, що за останній рік було багато таких планів від різних світових політиків, і досі жоден із них не став ефективним.
 
"Наразі є жорстка позиція президента Зеленського (про виведення з України всіх російських військ і повернення кордонів станом на 1991 рік. Ред.), і її притримуються багато наших союзників. Але навряд її розділяє Китай. Він намагається грати самостійну роль в геополітичному плані і показати, що у нього є своя позиція, яку він презентував Україні, росії та США", — зауважив Бузаров.

Андрій Бузаров
Андрій Бузаров

Коли ж Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським

На думку аналітика, Сі точно поговорить із Зеленським — це лише питання часу. Обидві сторони хочуть, аби це була предметна розмова, а не лише задля висловлення занепокоєнь. Це має бути дзвінок, який призведе до зустрічі, а зустріч — до результату. Тому наразі відсутність розмов і зустрічей говорить лише про власне відсутність предметного діалогу між Китаєм і Україною на вищому рівні.

"В цілому китайсько-українські відносини знаходяться у напівзамороженому стані. Подальші дії України по відношенню до Китаю залежать від нього. Україна свою позицію з приводу війни та інших важливих моментів задекларувала, зараз м'яч на боці Китаю. Він має здійснити дії, але їх поки що немає", — уточнив Бузаров.

Нагадаємо, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, очільник росії володимир путін очікував більших домовленостей з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Аналітики стверджують, що зобов'язання між політиками були односторонні.

Сі Цзіньпін та путін
Фото: REUTERS 

Спільна заява лідерів Китаю та рф окреслює низку двосторонніх намірів і підтверджує прихильність державному суверенітету та територіальній цілісності один одного. Проте зобов’язання, взяті Сі та путіним, були помітно односторонніми, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає путін.

А от за даними Bloomberg, Сі Цзіньпін використав свій візит до москви, аби підтвердити підтримку рф у протистоянні із США. При цьому він утримався від пропозиції запропонувати путіну збільшити закупівлю газу з росії, на що той дуже сподівався. 

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