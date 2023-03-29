В МИД Китая сообщили о предложении Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщил о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.
Об этом пишет Haber Politika.
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Встреча Зеленского и Си Цзиньпина
На пресс-конференции, прошедшей сегодня, Мао отметил, что Пекин находится в контакте с различными сторонами конфликта, включая Украину, однако пока нет конкретной информации о возможной встрече лидеров Китая и Украины.
"Мы поддерживаем связь со всеми сторонами, – сказал Мао и добавил, чтоконкретных деталей у него нет, которыми он мог бы поделиться.
Ранее в этом месяце, в интервью Associated Press, Зеленский выразил свою готовность встретиться с главой Китая Си Цзиньпином на территории Украины. Возможная встреча между лидерами двух стран может стать важным шагом в поиске решений в рамках текущего военного конфликта и укреплении дипломатических связей между Украиной и Китаем.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. Украинский лидер отметил, что за время полномасштабного вторжения не имел контактов с Си Цзиньпином.
Также мы писали, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.
Эксперт-международник и специалист по Китаю Андрей Бузаров в комментарии Новини.LIVE отметил, что двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в россию — сигнал миру о том, что он на шаг приблизился к россии и странам евразийского направления. Официальный Пекин все больше будет занимать позицию регионального лидера в восточном полушарии, азиатском направлении и в Тихоокеанском регионе. Он будет опережать россию по экономическим параметрам, и она будет значительно уступать ему.
В СМИ появилась информация, что китайский лидер Си Цзиньпин во время двухдневного визита в москву поддержал президента россии владимира путина в критике Запада, США и НАТО. Однако китайский лидер отказывается от критически важного для россии газового соглашения.