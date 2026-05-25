У дитячих установах можуть провести масштабні перевірки: законопроєкт

Нардепи в залі парламенту.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо посилення захисту дітей від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності. Документ передбачає зміни до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та низки інших законів. Його метою є приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів і норм Рада Європи та Організація Об'єднаних Націй.

Для працівників дитячих закладів хочуть запровадити перевірки та нову відповідальність

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розробили для посилення захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації, а також для виконання положень Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, відомої як Ланцаротська конвенція.

Документ пропонує запровадити обов’язкову перевірку працівників закладів освіти, охорони здоров’я та інших установ, які працюють із дітьми, щодо наявності заборони працювати в контакті з неповнолітніми. Такі перевірки мають проводитися перед прийняттям на роботу та надалі щонайменше раз на три роки.

Законопроєкт також передбачає адміністративну відповідальність для посадових осіб, які не провели перевірку працівника перед працевлаштуванням. Крім того, пропонується запровадити кримінальну відповідальність за невиконання цього обов’язку у випадках, якщо працівник надалі вчинив злочин проти дитини.

Окремі зміни стосуються Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності дітей. Автори ініціативи пропонують розширити перелік злочинів, за які інформацію про засуджених вноситимуть до реєстру, а також поширити його не лише на злочини проти малолітніх, а й неповнолітніх осіб.

Водночас у документі зазначено, що до реєстру пропонують не вносити інформацію про осіб, які були неповнолітніми на момент вчинення злочину. Таке положення автори пояснюють міжнародними рекомендаціями щодо ювенальної юстиції та реінтеграції дітей у суспільство.

Також законопроєкт передбачає посилення кримінального покарання за зґвалтування та сексуальне насильство щодо дітей віком до 14 років. Окрім цього, пропонуються зміни до законів про освіту, охорону дитинства та діяльність служб у справах дітей для посилення контролю за працевлаштуванням осіб, які працюють із неповнолітніми.

У пояснювальній записці наголошується, що кількість злочинів проти статевої свободи та недоторканності дітей щороку зростає, а тому держава має посилювати механізми захисту дітей та запобігання таким правопорушенням.

