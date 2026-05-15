Раді пропонують карати за магію: штраф може сягнути понад 200 тис. грн

Раді пропонують карати за магію: штраф може сягнути понад 200 тис. грн

Дата публікації: 15 травня 2026 22:32
Георгій Мазурашу в Раді. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ним хочуть карати за надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також за рекламу, популяризацію та розповсюдження інформації про надання таких послуг. Автором є нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

За послуги тарологів і екстрасенсів можуть запровадити штрафи

Текст документу поки відсутній на сайті Ради. Проте він є в розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Документ пропонує оновити статтю 181 КУпАП, яка наразі стосується азартних ігор та ворожіння у громадських місцях. У новій редакції до переліку порушень хочуть додати екстрасенсорику, магію, езотерику, окультизм, а також рекламу та поширення інформації про такі послуги.

Згідно із законопроєктом, за надання таких платних послуг може загрожувати штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 — 34 000 грн). Також передбачена конфіскація та утилізація предметів, які використовувалися для надання таких послуг.

У разі повторного порушення протягом року або якщо йдеться про посадову особу, розмір штрафу пропонують збільшити — до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів (204 000 грн).

Автор ініціативи пояснює, що метою законопроєкту є захист громадян від негативного впливу практик, пов’язаних із ворожінням, картами Таро, астрологією, нумерологією, хіромантією, ясновидінням та іншими способами передбачення майбутнього.

У пояснювальній записці також зазначається, що подібні практики можуть впливати на психологічний стан людини, її волю та ухвалення рішень.

Зазначимо, що цього тижня в парламенті створили міжфракційне депутатське обʼєднання "Пошук Царства Божого і правди Його". Його очолив Мазурашу.

Як писали Новини.LIVE, в Раді також зареєстровано зміни до реформи мобілізації. Зокрема, пропонують вручати повістки онлайн. А щороку проводити військові збори. 

Крім того, у парламенті є ініціатива про демобілізацію військових. У документі зазначається, що військовослужбовець має право на звільнення після 24 місяців безперервної військової служби. Проте це за умови, якщо такий військовослужбовець не менше ніж три місяці брав безпосередню участь у бойових діях.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
