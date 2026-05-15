Раді пропонують карати за магію: штраф може сягнути понад 200 тис. грн
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ним хочуть карати за надання платних послуг з ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики, окультизму, а також за рекламу, популяризацію та розповсюдження інформації про надання таких послуг. Автором є нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.
За послуги тарологів і екстрасенсів можуть запровадити штрафи
Текст документу поки відсутній на сайті Ради. Проте він є в розпорядженні "Інтерфакс-Україна".
Документ пропонує оновити статтю 181 КУпАП, яка наразі стосується азартних ігор та ворожіння у громадських місцях. У новій редакції до переліку порушень хочуть додати екстрасенсорику, магію, езотерику, окультизм, а також рекламу та поширення інформації про такі послуги.
Згідно із законопроєктом, за надання таких платних послуг може загрожувати штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 — 34 000 грн). Також передбачена конфіскація та утилізація предметів, які використовувалися для надання таких послуг.
У разі повторного порушення протягом року або якщо йдеться про посадову особу, розмір штрафу пропонують збільшити — до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів (204 000 грн).
Автор ініціативи пояснює, що метою законопроєкту є захист громадян від негативного впливу практик, пов’язаних із ворожінням, картами Таро, астрологією, нумерологією, хіромантією, ясновидінням та іншими способами передбачення майбутнього.
У пояснювальній записці також зазначається, що подібні практики можуть впливати на психологічний стан людини, її волю та ухвалення рішень.
Зазначимо, що цього тижня в парламенті створили міжфракційне депутатське обʼєднання "Пошук Царства Божого і правди Його". Його очолив Мазурашу.
