В детских учреждениях могут провести масштабные проверки: законопроект

Нардепы в зале парламента.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по усилению защиты детей от преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Документ предусматривает изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законов. Его целью является приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами и нормами Совет Европы и Организация Объединенных Наций.

Для работников детских учреждений хотят ввести проверки и новую ответственность для работников детских учреждений

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработали для усиления защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации, а также для выполнения положений Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, известной как Ланцаротская конвенция.

Документ предлагает ввести обязательную проверку работников учреждений образования, здравоохранения и других учреждений, работающих с детьми, о наличии запрета работать в контакте с несовершеннолетними. Такие проверки должны проводиться перед приемом на работу и в дальнейшем минимум раз в три года.

Законопроект также предусматривает административную ответственность для должностных лиц, которые не провели проверку работника перед трудоустройством. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за невыполнение этой обязанности в случаях, если работник в дальнейшем совершил преступление против ребенка.

Отдельные изменения касаются Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей. Авторы инициативы предлагают расширить перечень преступлений, за которые информацию об осужденных будут вносить в реестр, а также распространить его не только на преступления против малолетних, но и несовершеннолетних лиц.

В то же время в документе указано, что в реестр предлагают не вносить информацию о лицах, которые были несовершеннолетними на момент совершения преступления. Такое положение авторы объясняют международными рекомендациями по ювенальной юстиции и реинтеграции детей в общество.

Также законопроект предусматривает усиление уголовного наказания за изнасилование и сексуальное насилие в отношении детей в возрасте до 14 лет. Кроме этого, предлагаются изменения в законы об образовании, охране детства и деятельности служб по делам детей для усиления контроля за трудоустройством лиц, работающих с несовершеннолетними.

В пояснительной записке отмечается, что количество преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей ежегодно растет, а потому государство должно усиливать механизмы защиты детей и предотвращения таких правонарушений.

