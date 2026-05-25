Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика В детских учреждениях могут провести масштабные проверки: законопроект

В детских учреждениях могут провести масштабные проверки: законопроект

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 11:21
В детских учреждениях могут провести масштабные проверки: законопроект
Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект по усилению защиты детей от преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. Документ предусматривает изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законов. Его целью является приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами и нормами Совет Европы и Организация Объединенных Наций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

законопроєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Для работников детских учреждений хотят ввести проверки и новую ответственность для работников детских учреждений

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработали для усиления защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации, а также для выполнения положений Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, известной как Ланцаротская конвенция.

Документ предлагает ввести обязательную проверку работников учреждений образования, здравоохранения и других учреждений, работающих с детьми, о наличии запрета работать в контакте с несовершеннолетними. Такие проверки должны проводиться перед приемом на работу и в дальнейшем минимум раз в три года.

Законопроект также предусматривает административную ответственность для должностных лиц, которые не провели проверку работника перед трудоустройством. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за невыполнение этой обязанности в случаях, если работник в дальнейшем совершил преступление против ребенка.

Читайте также:

Отдельные изменения касаются Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей. Авторы инициативы предлагают расширить перечень преступлений, за которые информацию об осужденных будут вносить в реестр, а также распространить его не только на преступления против малолетних, но и несовершеннолетних лиц.

В то же время в документе указано, что в реестр предлагают не вносить информацию о лицах, которые были несовершеннолетними на момент совершения преступления. Такое положение авторы объясняют международными рекомендациями по ювенальной юстиции и реинтеграции детей в общество.

Также законопроект предусматривает усиление уголовного наказания за изнасилование и сексуальное насилие в отношении детей в возрасте до 14 лет. Кроме этого, предлагаются изменения в законы об образовании, охране детства и деятельности служб по делам детей для усиления контроля за трудоустройством лиц, работающих с несовершеннолетними.

В пояснительной записке отмечается, что количество преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей ежегодно растет, а потому государство должно усиливать механизмы защиты детей и предотвращения таких правонарушений.

Как писали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрированы масштабные изменения в реформу мобилизации. В частности речь идет об обязательной ротации и предельных сроках службы. Если документ примут, то непрерывный срок пребывания военнослужащих в районе ведения боевых действий не сможет превышать 90 дней.

Также нардепы предлагают наказывать за предоставление платных услуг по гаданию, экстрасенсорики, магии, эзотерики, оккультизма, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о предоставлении таких услуг. Штраф может достигать более 200 тыс. гривен. Автор Георгий Мазурашу считает, что подобные практики могут влиять на психологическое состояние человека, его волю и принятие решений.

Верховная Рада дети насилие
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации