Сроки службы и реформа ТЦК: в Раде зарегистрирован ряд проектов
В Верховной Раде зарегистрировали ряд законопроектов относительно военной службы. Автором является нардеп от "Слуги народа" Максим Заремский. Он, в частности, предлагает ввести предельные сроки службы и демобилизацию.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
Какие законопроекты может рассмотреть Рада
Тексты документов пока отсутствуют. Однако из названий понятно, что они касаются системы долгосрочной военной службы и резерва, а также прозрачной системы призыва и мобилизационной очередности.
Кроме того, зарегистрированы следующие законопроекты:
- о демобилизации и реинтеграции военнослужащих;
- о поэтапной модели военной службы и гарантированной демобилизации;
- о гарантированных циклах службы, восстановлении и ротации;
- о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели демобилизации;
- о справедливом бронировании и участии в обороне;
- об ответственности государства перед военнослужащими;
- об экономической устойчивости во время войны;
- о прозрачности использования средств на оборону;
- о послевоенной адаптации ветеранов как системе;
- об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны;
- о национальной модели обороны по принципу тотального резерва;
- о долгосрочной модели военной службы;
- о гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных.
Документы передали на рассмотрение руководству.
Как писали Новини.LIVE, в парламенте хотят предоставить заключенным, которые ушли на фронт, право на отпуска. Речь идет в том числе об отпуске в связи с беременностью и родами. Документ также прорабатывают в комитете.
Кроме того, действующие военнослужащие могут получить право на льготную растаможку авто. Это означает, что им не придется платить пошлину, акциз и НДС. Однако документ еще не рассматривали в зале парламента.