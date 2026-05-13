Сроки службы и реформа ТЦК: в Раде зарегистрирован ряд проектов

Нардепы в зале парламента.

В Верховной Раде зарегистрировали ряд законопроектов относительно военной службы. Автором является нардеп от "Слуги народа" Максим Заремский. Он, в частности, предлагает ввести предельные сроки службы и демобилизацию.

Законопроекты на сайте Рады.

Законопроекты Заремского на сайте парламента.

Какие законопроекты может рассмотреть Рада

Тексты документов пока отсутствуют. Однако из названий понятно, что они касаются системы долгосрочной военной службы и резерва, а также прозрачной системы призыва и мобилизационной очередности.

Кроме того, зарегистрированы следующие законопроекты:

о демобилизации и реинтеграции военнослужащих ;

; о поэтапной модели военной службы и гарантированной демобилизации;

о гарантированных циклах службы, восстановлении и ротации ;

; о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели демобилизации;

и сервисной модели демобилизации; о справедливом бронировании и участии в обороне;

и участии в обороне; об ответственности государства перед военнослужащими;

об экономической устойчивости во время войны;

о прозрачности использования средств на оборону;

о послевоенной адаптации ветеранов как системе;

как системе; об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны;

о национальной модели обороны по принципу тотального резерва;

о долгосрочной модели военной службы;

о гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных.

Документы передали на рассмотрение руководству.

Как писали Новини.LIVE, в парламенте хотят предоставить заключенным, которые ушли на фронт, право на отпуска. Речь идет в том числе об отпуске в связи с беременностью и родами. Документ также прорабатывают в комитете.

Кроме того, действующие военнослужащие могут получить право на льготную растаможку авто. Это означает, что им не придется платить пошлину, акциз и НДС. Однако документ еще не рассматривали в зале парламента.