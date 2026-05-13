Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Сроки службы и реформа ТЦК: в Раде зарегистрирован ряд проектов

Сроки службы и реформа ТЦК: в Раде зарегистрирован ряд проектов

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 19:44
Сроки службы и реформа ТЦК: в Раде зарегистрирован ряд проектов
Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрировали ряд законопроектов относительно военной службы. Автором является нардеп от "Слуги народа" Максим Заремский. Он, в частности, предлагает ввести предельные сроки службы и демобилизацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

проєкти
Законопроекты на сайте Рады. Фото: скриншот
проєкти Заремського
Законопроекты Заремского на сайте парламента. Фото: скриншот

Какие законопроекты может рассмотреть Рада

Тексты документов пока отсутствуют. Однако из названий понятно, что они касаются системы долгосрочной военной службы и резерва, а также прозрачной системы призыва и мобилизационной очередности.

Кроме того, зарегистрированы следующие законопроекты:

  • о демобилизации и реинтеграции военнослужащих;
  • о поэтапной модели военной службы и гарантированной демобилизации;
  • о гарантированных циклах службы, восстановлении и ротации;
  • о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели демобилизации;
  • о справедливом бронировании и участии в обороне;
  • об ответственности государства перед военнослужащими;
  • об экономической устойчивости во время войны;
  • о прозрачности использования средств на оборону;
  • о послевоенной адаптации ветеранов как системе;
  • об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны;
  • о национальной модели обороны по принципу тотального резерва;
  • о долгосрочной модели военной службы;
  • о гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных.

Документы передали на рассмотрение руководству.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в парламенте хотят предоставить заключенным, которые ушли на фронт, право на отпуска. Речь идет в том числе об отпуске в связи с беременностью и родами. Документ также прорабатывают в комитете.

Кроме того, действующие военнослужащие могут получить право на льготную растаможку авто. Это означает, что им не придется платить пошлину, акциз и НДС. Однако документ еще не рассматривали в зале парламента.

Верховная Рада мобилизация военная служба
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации