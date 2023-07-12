Зеленський у Вільнюсі зустрівся з лідерами Британії, Австралії та Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі провів низку зустрічей. На цих зустрічах він обговорив гарантії безпеки для України та нову військову допомогу.
Про це Президент України повідомив на своєму Telegram-каналі.
Далекобійна зброя від Сунака
Володимир Зеленський провів у Вільнюсі на полях саміту НАТО низку зустрічей із лідерами європейських країн.
Так, він зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Зеленський подякував британському прем’єру за зброю, зокрема, далекобійні ракети, а також за майбутні гарантії безпеки для України.
Новий оборонний пакет від Австралії
З прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізі Володимир Зеленський обговорив новий пакет військової допомоги.
До пакету увійдуть, зокрема, 30 бронетранспортерів Bushmaster.
Нідерландська авіа- та протиповітряна допомога
На зустрічі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте йшлося про підготовку українських пілотів до використання літаків F-16.
"Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський домовився із прем’єр-міністром Німеччини Олафом Шольцом про додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.