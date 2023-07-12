Зеленський у Вільнюсі зустрівся з лідерами Британії, Австралії та Нідерландів

Володимир Зеленський у Вільнюсі на саміті НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman

Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі провів низку зустрічей. На цих зустрічах він обговорив гарантії безпеки для України та нову військову допомогу.

Про це Президент України повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Далекобійна зброя від Сунака

Володимир Зеленський провів у Вільнюсі на полях саміту НАТО низку зустрічей із лідерами європейських країн.

Так, він зустрівся із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Зеленський подякував британському прем’єру за зброю, зокрема, далекобійні ракети, а також за майбутні гарантії безпеки для України.

Новий оборонний пакет від Австралії

З прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізі Володимир Зеленський обговорив новий пакет військової допомоги.

До пакету увійдуть, зокрема, 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Нідерландська авіа- та протиповітряна допомога

На зустрічі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте йшлося про підготовку українських пілотів до використання літаків F-16.

"Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії", — наголосив Зеленський.

Зеленський про зустрічі у Вільнюсі

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський домовився із прем’єр-міністром Німеччини Олафом Шольцом про додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.