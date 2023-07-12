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Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо

12 июля 2023 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас Украина ближе к Альянсу, чем когда-либо.

Об этом Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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По словам Столтенберга, решения, принятые на саммите НАТО, начинают начало новой страницы в отношениях между Альянсом и Украиной.

"Решения, принятые в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные", — заявил Йенс Столтенберг.

Напомним, сегодня, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они проводят совместную пресс-конференцию на саммите в Вильнюсе.

Также мы писали, что страны-члены НАТО пока не дают приглашение Украине относительно членства в Альянсе, однако союзники обещают это сделать, когда будет общее согласие и удачное время для этого. Это стало известно из содержания итогового коммюнике заседания глав государств и правительств стран Организации Североатлантического договора, который будет одобрен.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО необратим. По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса имеют гораздо большую уверенность в этом, чем в 2008 году.

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