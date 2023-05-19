Зеленський зустрінеться з прем'єром Індії, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool/File Photo

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендром Моді. Це відбудеться на полях саміту G7.

Про це повідомляє NEWS18 та CNN.

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Це буде перша особиста зустріч обох лідерів з початку повномасштабної війни в Україні.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту G7 і прибуде до Хіросіми в суботу, 20 травня. Прем'єр-міністр Нарендра Моді вже вирушив до Японії, де зустрінеться з лідерами "Великої сімки".

"Очікувана поїздка Зеленського до Хіросіми на саміт відбудеться після його участі у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії в п'ятницю, що стало завершенням шаленого тижня дипломатії", — йдеться у матеріалі.

На початку 2023 року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі. Тоді вона закликала Індію підтримати "формулу миру" України.

Індія кілька разів закликала як Росію, так і Україну повернутися на шлях діалогу та дипломатії, щоб відновити мир і стабільність у східноєвропейському регіоні.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Це його перший в історії візит у країну.

Також ми писали, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

Додамо, сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.