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Сегодня Зеленский прибудет на саммит G7 в Японию, — СМИ

20 мая 2023 08:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сегодня Зеленский прибудет на саммит G7 в Японию, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Японию. Он примет участие в саммите "Большой семерки" в городе Хиросима.

Об этом сообщает Kyodonews.

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Японское правительство подтвердило, что Зеленский лично примет участие во встрече G7 на западе Японии.

В пресс-релизе МИД Японии говорится, что Зеленский, который изначально должен был присутствовать на саммите онлайн, выразил "сильное" желание присоединиться к нему лично.

"После тщательного рассмотрения повестки дня саммита и расписания мы решили, что проведем сессию по Украине среди лидеров G7 при личном присутствии Президента Зеленского в последний день саммита", — говорится в сообщении.

Украинский лидер примет участие в сессии "мира и стабильности" между лидерами стран G7 и приглашенных стран. Он также планирует провести переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

По словам источников, знакомых с планом, украинский лидер также рассматривает возможность посетить музей Хиросимы, документирующий разрушения, вызванные американской атомной бомбой в 1945 году, и возложить венок к расположенному неподалеку кенотафу жертвам атомной бомбардировки.

Лидеры "Большой семерки", в частности ядерных государств — Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, сделали то же самое за день до этого, продемонстрировав свое решительное несогласие с любой угрозой или применением ядерного оружия Россией в войне.

Напомним, вчера, 19 мая, стартовал саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств. Он призвал содействовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество.

Добавим, Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в городе Хиросима. Встреча состоится в рамках саммита стран "Большой семерки".

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