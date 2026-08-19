Хмара та Сибіга зустрілись зі Слугою народу: фракція підтримала їх кандидатури

Андрій Сибіга та Євген Хмара на зустрічі з фракцією "Слуга народу". Фото: Олександр Качура/Telegram

Парламентська фракція "Слуга народу" провела зустріч із кандидатами на посади міністра закордонних справ та міністра оборони України Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою. За підсумками зустрічі фракція заявила про підтримку обох кандидатів, яких на ці посади пропонує президент Володимир Зеленський. Сьогодні це питання розглянуть у сесійному залі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис голови фракції Давида Арахамії.

Допис Давида Арахамії. Фото: скриншот

У "Слузі народу" провели зустріч із Сибігою та Хмарою

У фракції нагадали, що саме глава держави має виключне право вносити до Верховної Ради кандидатури на керівників цих міністерств.

Андрія Сибігу депутати назвали досвідченим дипломатом і представником команди, який уже тривалий час працює у сфері міжнародних відносин.

"Андрій Сибіга — досвідчений дипломат, потужний член команди, якого ми всі добре знаємо. Він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно", — зазначили у фракції.

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Щодо Євгенія Хмари депутати підкреслили його військовий досвід і службу в умовах бойових дій. У "Слузі народу" заявили, що кандидат добре зарекомендував себе як військовослужбовець та під час виконання обов’язків міністра оборони.

Під час зустрічі Хмара окреслив основні завдання, які бачить на посаді. Серед них — збереження стратегічної ініціативи, перенесення бойових дій на територію противника, захист людського ресурсу, розвиток військових технологій та оборонно-промислового комплексу.

Також кандидат виступив за те, щоб у Міністерстві оборони зберегли напрацювання та фахівців, які позитивно проявили себе у роботі.

У фракції заявили, що поділяють запропонований Хмарою підхід і мають намір підтримати його кандидатуру під час голосування у Верховній Раді.

Як писали Новини.LIVE, Мар’яна Безугла знову стала членкинею парламентської фракції "Слуга народу" після подання відповідної заяви. Про її повернення 18 серпня оголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Сама Безугла пояснила, що повернулася, зокрема, для створення спецкомісії щодо військової юстиції та можливості брати участь у фракційних нарадах.

Також нещодавно фракція "Слуга народу" поповнилася двома новими депутатами — Богданом Моркляником та Вікторією Рєзніковою. 18 серпня вони склали присягу у Верховній Раді та зайняли місця після дострокового припинення повноважень Дениса Маслова і Віталія Безгіна. Моркляник є доктором технічних наук і професором Львівської політехніки, а Рєзнікова — докторкою юридичних наук, адвокаткою та викладачкою КНУ імені Тараса Шевченка.