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Главная Политика "Слуга народа" поддержала кандидатуры Сибиги и Хмары

"Слуга народа" поддержала кандидатуры Сибиги и Хмары

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 10:33
Хмара и Сибига встретились с представителями Слуги народа: фракция поддержала их кандидатуры
Андрей Сибига и Евгений Хмара на встрече с фракцией "Слуга народа". Фото: Александр Качура/Telegram

Парламентская фракция "Слуга народа" провела встречу с кандидатами на должности министра иностранных дел и министра обороны Украины Андреем Сибигой и Евгением Хмарой. По итогам встречи фракция заявила о поддержке обоих кандидатов, которых на эти должности предлагает президент Владимир Зеленский. Сегодня этот вопрос рассмотрят в сессионном зале.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост главы фракции Давида Арахамии.

допис Арахамії
Пост Давида Арахамии. Фото: скриншот

В "Слуге народа" прошла встреча с Сибигой и Хмарой

Во фракции напомнили, что именно глава государства имеет исключительное право вносить в Верховную Раду кандидатуры на руководителей этих министерств.

Андрея Сибигу депутаты назвали опытным дипломатом и представителем команды, который уже давно работает в сфере международных отношений.

"Андрей Сибига — опытный дипломат, сильный член команды, которого мы все хорошо знаем. Он не нуждается в дополнительных рекомендациях, важно продолжать работу, которую он ведет уже давно", — отметили во фракции.

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Что касается Евгения Хмары, депутаты подчеркнули его военный опыт и службу в условиях боевых действий. В "Слуге народа" заявили, что кандидат хорошо зарекомендовал себя как военнослужащий и при исполнении обязанностей министра обороны.

Во время встречи Хмара обозначил основные задачи, которые он видит на этой должности. Среди них — сохранение стратегической инициативы, перенос боевых действий на территорию противника, защита человеческого ресурса, развитие военных технологий и оборонно-промышленного комплекса.

Также кандидат выступил за то, чтобы в Министерстве обороны сохранили наработки и специалистов, которые положительно проявили себя в работе.

В фракции заявили, что разделяют предложенный Хмарой подход и намерены поддержать его кандидатуру во время голосования в Верховной Раде.

Как писали Новини.LIVE, Марьяна Безуглая вновь стала членом парламентской фракции "Слуга народа" после подачи соответствующего заявления. О ее возвращении 18 августа объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Сама Безугла объяснила, что вернулась, в частности, для создания спецкомиссии по военной юстиции и возможности участвовать в фракционных совещаниях.

Также недавно фракция "Слуга народа" пополнилась двумя новыми депутатами — Богданом Моркляником и Викторией Резниковой. 18 августа они принесли присягу в Верховной Раде и заняли места после досрочного прекращения полномочий Дениса Маслова и Виталия Безгина. Моркляник является доктором технических наук и профессором Львовского политехнического университета, а Резникова — доктором юридических наук, адвокатом и преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Кабинет министров Верховная Рада Андрей Сибига Слуга народа Евгений Хмара
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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