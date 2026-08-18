Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова стали нардепами

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У Верховній Раді з’явилися два народні депутати. Вони увійшли до фракції "Слуга народу". Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова склали присяги під час пленарного засідання у вівторок, 18 серпня. Це сталося через добровільне складання мандатів двома депутатами тієї ж політичної сили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Зазначимо, що парламент дострокового припинив повноваження депутатів Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Вони були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії "Слуга народу".

Наступними у списку ЦВК були Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова. Вони включені до виборчого списку "Слуги народу" під № 163 та № 165.

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