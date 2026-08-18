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Головна Політика До Ради надійшло подання про призначення Сибіги та Хмари міністрами

До Ради надійшло подання про призначення Сибіги та Хмари міністрами

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 16:17
Зеленський вніс до ВР подання про призначення Сибіги та Хмари міністрами
Президент Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

До Верховної Ради надійшло подання про призначення двох міністрів. Йдеться про Андрія Сибігу та Євген Хмару. Вони можуть очолити Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони відповідно. Голосування за обох міністрів призначено на завтра.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Железняк
Допис Ярослава Железняка.

Рада обиратиме нових очільників Міноборони та МЗС 19 серпня

На сайті Ради документи поки відсутні. Нардепи голосуватимуть за ці кандидатури 19 серпня.

"Зеленський вніс подання на Хмару та Сибігу у парламент. Завтра голосування за двох міністрів: Міноборони та МЗС", — йдеться в повідомленні.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, 16 липня народні депутати обрали новий склад уряду, який очолив Сергій Корецький. Серед призначених членів Кабміну — Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Іван Вигівський, водночас крісла керівників Міноборони та МЗС залишилися без очільників.

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Також сьогодні,18 серпня, Верховна Рада поновила пленарні засідання після перерви. Цього дня парламентарі взялися до роботи за затвердженим порядком денним, у якому передбачено розгляд дев’яти законодавчих ініціатив, зокрема у сферах державного управління та соціальної політики. Кадрові питання під час цього засідання депутати не розглядали.

Володимир Зеленський Верховна Рада Міноборони МЗС парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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