Мар’яна Безугла повернулася до фракції Слуга народу у Верховній Раді

Мар’яна Безугла в залі парламенту. Фото: Мар’яна Безугла/Facebook

Народна депутатка Мар’яна Безугла знову увійшла до складу парламентської фракції "Слуга народу". Відповідне рішення 18 серпня під час засідання Верховної Ради оголосив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. За його словами, Безугла подала заяву про вступ до фракції відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Безугла вирішила повернутись до фракції "Слуга народу"

За словами Корнієнка, таке рішення ухвалили відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради на підставі заяви самої Безуглої.

"Відповідно до ч. 3 ст. 60 Регламенту ВР та поданої заяви повідомляю про вступ народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаємо!" — заявив Корнієнко.

Таким чином, Безугла знову офіційно стала членкинею парламентської фракції "Слуга народу".

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"Аби створити спецкомісію щодо військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний нардеп, а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах, не мовчати там, звісно. Можливо, це тимчасово", — написала вона.

Допис Мар’яни Безуглої. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, раніше народна депутатка Мар’яна Безугла влаштувала конфлікт із колегою Олександром Федієнком під час його виступу у Верховній Раді. Депутат від "Слуги народу" говорив про необхідність ухвалення законопроєкту щодо кіберсил, а Безугла підійшла до трибуни та заявила, що він "все бреше". Пізніше вона сказала, що готова вибачитися за свою поведінку, однак наполягла на своїх звинуваченнях.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо Мар’яни Безуглої за підозрою у державній зраді в умовах воєнного стану, відповідно до частини другої статті 111 Кримінального кодексу. Підставою для справи, за словами нардепа Сергія Тарути, стали публічні заяви Безуглої про 72-гу бригаду, після яких нібито була зірвана планова ротація та втрачені оборонні позиції. Кримінальний кодекс передбачає за держзраду в умовах воєнного стану від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.