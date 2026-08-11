Нові правила відстрочки від мобілізації: кого хочуть звільнити та що змінять для ТЦК

Засідання парламенту, представники ТЦК. Фото: пресслужба Ради, Вінниця.info. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді пропонують розширити перелік громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Зокрема, йдеться про людей, чиї близькі загинули або зникли безвісти через російську агресію не лише під час бойових дій, а й за інших обставин. Також хочуть змінити правила для батьків, якщо один із них тривалий час проживає за кордоном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Яким новим категоріям можуть надати відстрочку

Відповідний законопроєкт №15494 зареєстрували у Верховній Раді 10 серпня 2026 року, проте текст документа поки відстуній. Проте авто ініціативи нардеп Георгій Мазурашу розповів про що документ.

Наразі право на відстрочку мають, зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі — чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний чи неповнорідний брат або сестра — загинули або зникли безвісти під час участі в заходах із відсічі та стримування російської агресії.

Автор законопроєкту пропонує розширити цю норму. Відстрочку хочуть поширити також на громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час волонтерської діяльності в районах бойових дій або внаслідок ракетних ударів, бомбардувань чи безпосередніх бойових дій. Автор законопроєкту пояснює це тим, що такі люди також зазнали втрати близьких через російську агресію.

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"Моральне право не підлягати мобілізації мають і ті громадяни, які втратили таких же близьких під час здійснення ними волонтерської діяльності в зоні бойових дій, або внаслідок ракетних ударів, бомбардувань, бойових дій тощо, яких рідна держава не змогла захистити від рашистської агресії", — йдеться в обґрунтуванні законопроєкту.

Ще одна запропонована зміна стосується батьків, які самостійно виховують дитину в Україні через тривале перебування другого з батьків за кордоном.

Пропонується надати одному з батьків право на відстрочку, якщо другий із батьків постійно проживає за межами України або перебуває за кордоном щонайменше 90 днів протягом року.

Автори ініціативи пояснюють, що в такій ситуації дитина фактично залишається в Україні лише з одним із батьків. Тому мобілізація цього єдиного дорослого, який постійно перебуває поруч із дитиною, може залишити її без найближчого родича.

"Дитина, яка залишається в Україні і росте лише з одним із батьків, і так вже є фактично постраждалою. Тож розглядати варіант мобілізувати єдину найближчу для дитини рідну людину, яка є поруч в Україні, — не гуманно", — зазначає автор.

Що зміниться для ТЦК

Окремий блок законопроєкту стосується повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час розгляду заяв на відстрочку. Автор пропонує змінити сам принцип ухвалення таких рішень. На його думку, якщо закон уже визначає конкретну підставу для відстрочки, ТЦК не повинні фактично вирішувати на власний розсуд, чи надавати її людині.

Законопроєкт також передбачає, що у разі сумнівів щодо підстав для відстрочки саме ТЦК повинні перевіряти відповідну інформацію. Для цього вони мають використовувати державні реєстри та направляти запити до інших органів влади. Наприклад, якщо людина вказує, що другий із батьків перебуває за кордоном понад 90 днів на рік, ТЦК мають самостійно перевірити цю інформацію через відповідні державні органи.

"Самі мають перевіряти і доводити, а не громадянин має бігати і збирати різні довідки", — наголошує Мазурашу.

Ще одна пропозиція стосується ситуацій, коли ТЦК вважає підстави для відстрочки недостатньо обґрунтованими. Пропонується закріпити принцип, за яким у такій ситуації саме ТЦК має довести необґрунтованість заяви та законність відмови. Для цього питання може вирішуватися в судовому порядку.

Тобто громадянин не повинен самостійно доводити, що він має право на відстрочку, якщо така підстава вже передбачена законом.

У законопроєкті також пропонують унеможливити примусові дії щодо людини, яка подала заяву на відстрочку, доки її право не буде належним чином перевірене. Ідеться про те, щоб під час розгляду заяви громадянина не могли примусово направити до військової служби. Якщо ТЦК відмовить у відстрочці, така відмова, за задумом автора, має бути підтверджена як законна в судовому порядку.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити правила вручення вимог ТЦК та застосування обмежень до військовозобов’язаних. Зокрема, хочуть скасувати норму, за якою вимога вважається врученою, якщо пошта не змогла її доставити адресату. Також пропонується не обмежувати право керування авто людям, які заявляють про релігійні чи особисті переконання проти військової служби та готові виконувати альтернативні завдання для оборони.

Крім того, Верховна Рада 14 липня продовжила загальну мобілізацію в Україні до 31 жовтня 2026 року. За відповідне рішення проголосував 311 народний депутат. Продовження пов’язане з триваючою російською агресією та необхідністю забезпечувати обороноздатність України.