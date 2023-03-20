Шмигаль анонсував низку кадрових перестановок у Кабміні: три нові міністри
У понеділок, 20 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради кандидатів на посади трьох міністерств. У Кабміні планується низка кадрових перестановок.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.
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Хто обійме нові посади
За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:
- Михайла Федорова на посаду віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України;
- Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;
- Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Нагадаємо, 20 березня, Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Його призначать на нову посаду.
Окрім того, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення, де помилився у своїх паспортних даних.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.