Шмигаль анонсував низку кадрових перестановок у Кабміні: три нові міністри

Денис Шмигаль

У понеділок, 20 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради кандидатів на посади трьох міністерств. У Кабміні планується низка кадрових перестановок.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Хто обійме нові посади

За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

Михайла Федорова на посаду віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України;

Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;

Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, 20 березня, Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Його призначать на нову посаду.

Окрім того, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення, де помилився у своїх паспортних даних.

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