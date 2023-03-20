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Шмигаль анонсував низку кадрових перестановок у Кабміні: три нові міністри

20 березня 2023 18:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Денис Шмигаль
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 20 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради кандидатів на посади трьох міністерств. У Кабміні планується низка кадрових перестановок.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

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За його словами, прем'єр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити:

  • Михайла Федорова на посаду віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України;
  • Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України;
  • Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, 20 березня, Верховна Рада відправила у відставку віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Його призначать на нову посаду.

Окрім того, комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення, де помилився у своїх паспортних даних.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.

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