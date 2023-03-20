Шмыгаль анонсировал ряд кадровых перестановок в Кабмине: три новых министра

Денис Шмыгаль

В понедельник, 20 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатов на должности трех министерств. В Кабмине планируется ряд кадровых перестановок.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кто занимает новые должности

По его словам, премьер Денис Шмыгаль предложил Раде назначить:

Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины;

Оксена Лесного на должность министра образования и науки Украины;

Александра Камышина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Напомним, 20 марта, Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Его назначат на новую должность.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности министра. Накануне глава ведомства написал заявление об увольнении, где ошибся в своих паспортных данных.

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