Освітній комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За інформацією нардепа Ярослава Железняка, освітній комітет Верховної Ради погодив відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України.

"Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія — ред.) Шкарлета", — написав нардеп.

Як відомо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. Після чого стало відомо, що його звільнення розглянуть вже на цьому тижні.

Нагадаємо, напередодні представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що в парламенті зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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