Освітній комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення.
Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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Деталі
За інформацією нардепа Ярослава Железняка, освітній комітет Верховної Ради погодив відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України.
"Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія — ред.) Шкарлета", — написав нардеп.
Як відомо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. Після чого стало відомо, що його звільнення розглянуть вже на цьому тижні.
Нагадаємо, напередодні представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що в парламенті зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
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Додамо, Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.