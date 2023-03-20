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Освітній комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

20 березня 2023 11:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади міністра. Напередодні глава відомства написав заяву про звільнення.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Деталі

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, освітній комітет Верховної Ради погодив відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України.

"Комітет з питань освіти підтримав відставку з посади міністра освіти (Сергія — ред.) Шкарлета", — написав нардеп.

Як відомо, 18 березня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку. Після чого стало відомо, що його звільнення розглянуть вже на цьому тижні.

Нагадаємо, напередодні представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що в парламенті зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.

Додамо, Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.

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