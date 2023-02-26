Зеленський звільнив Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.
Відповідний указ з'явився на сайті Президента України.
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"Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади Командувача об’єднаних сил", — йдеться в указі.
Едуард Москальов обійняв посаду Командувача об’єднаних сил 15 березня 2022 року. До цього він був начальником штабу військ оперативного командування Схід.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав три укази щодо реалізації рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти росії. Він запевнив, що санкційний тиск на державу-агресора продовжиться.
Також ми писали, Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги у війні потрібна єдність та впевненість людей. Найбільша проблема, яка може статися — слабкість всередині країни.
Додамо, Президент України розповів, хто з партнерів найбільше підтримує нашу країну під час війни, особливо щодо спецтрибуналу над керівництвом країни-агресора.