Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою у своєму прізвищі

Поки що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет

Очільник української освіти Сергій Шкарлет помилився у своїх паспортних даних під час написання заяви про відставку. Він вказав своє прізвище як "Шарлет".

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який і опублікував фото заяви.

Шкарлет написав заяву

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку відповідно до стаття 18 Закону України "Про Кабінет міністрів України".

Заява Шкарлета, як і інших міністрів, буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Міністр помилився

Пишучи заяву про відставку, очільник Міністерства освіти і науки помилися у своєму прізвищі.

Замість "Шкарлета" у шапці заяви він написав "Шарлета".

"Проффесор" Янукович

Це не перша помилка в офіційних документах українських топчиновників.

Так, 2004 року тодішній прем’єр-міністр України Віктор Янукович, заповнюючи анкету кандидата в Президенти України, з помилкою написав своє вчене звання (професор), вказавши його як "проффесор".

Та помилка викликала потужну гумористичну реакцію суспільства. З’явився навіть інтернет-серіал про передвиборчі перегони, який завдяки цій помилці отримав назву "Операція Проффесор".

Нагадаємо, що учора, 17 березня, ЗМІ повідомили про майбутню відставку Сергія Шкарлета.

Фото з відкритих джерел