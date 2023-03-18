Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою у своєму прізвищі
Очільник української освіти Сергій Шкарлет помилився у своїх паспортних даних під час написання заяви про відставку. Він вказав своє прізвище як "Шарлет".
Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який і опублікував фото заяви.
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Шкарлет написав заяву
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку відповідно до стаття 18 Закону України "Про Кабінет міністрів України".
Заява Шкарлета, як і інших міністрів, буде розглянута на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.
Міністр помилився
Пишучи заяву про відставку, очільник Міністерства освіти і науки помилися у своєму прізвищі.
Замість "Шкарлета" у шапці заяви він написав "Шарлета".
"Проффесор" Янукович
Це не перша помилка в офіційних документах українських топчиновників.
Так, 2004 року тодішній прем’єр-міністр України Віктор Янукович, заповнюючи анкету кандидата в Президенти України, з помилкою написав своє вчене звання (професор), вказавши його як "проффесор".
Та помилка викликала потужну гумористичну реакцію суспільства. З’явився навіть інтернет-серіал про передвиборчі перегони, який завдяки цій помилці отримав назву "Операція Проффесор".
Нагадаємо, що учора, 17 березня, ЗМІ повідомили про майбутню відставку Сергія Шкарлета.
Фото з відкритих джерел