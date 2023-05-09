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Санкції проти РФ: гнучка тактика Заходу

9 травня 2023 14:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Як скоро Захід відмовиться від санкцій проти Росії
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Іноземні партнери України серйозно налаштовані до накладення різних обмежень на Росію за розв'язання нею безпідставної воєнної агресії проти України. А отже — діятимуть надалі послідовно.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Фесенко
Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

"Повністю припинити дію санкцій різні країни Заходу не готові, тому що це може зашкодити їхнім економічним інтересам, їхній економічній ситуації", — сказав Фесенко. 

Таким чином, додав він, ніхто не буде стріляти собі в ногу, а навпаки — вони будуть діяти гнучко. 

За словами Фесенка, принцип санкцій полягає в тому, щоб нашкодити противнику, а не собі.

"Акцент буде робитися на посилення режиму вторинних санкцій. Для того, щоб поширити запобіжники обходу санкцій, тіньового імпорту і так далі", — впевнений політолог. 

У контексті цього Фесенко нагадав, що санкції не дають абсолютного ефекту. Їхня мета в тому, щоб покарати за агресію, показати, що країна зробила неправильний крок. А у випадку з Росією важливим є послаблення її економічного потенціалу та військового сектору. 

Як ЄС формує пакет санкцій проти РФ

Пропозиція очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації була розіслана країнам ЄС. Обмеження спрямовані на закриття лазівок у торговельній сфері.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти країн, які допомагають Росії вести загарбницьку війну проти України. Зазначається, що це може посилити напруженість у стосунках між ЄС та Пекіном.

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