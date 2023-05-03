Чому Китай пішов в ООН проти Росії

Володимир Путін і Сі Цзінпінь. Фото: Sergei Karpukhin/Pool/REUTERS

Схоже, після черги гучних скандалів щодо України, місця пострадянських республік на міжнародній мапі тощо влада КНР вирішила виправитися й зробила хід конем. Адже як інакше можна назвати те, що 1 травня представник Піднебесної в ООН від імені своєї країни проголосував за резолюцію Генеральної асамблеї організації, яка містить вельми жорсткі формулювання щодо Російської Федерації через її вторгнення в Україну та Грузію.

Варто визнати, що це — вперше, коли Китай підтримав формулювання з засудженням Росії. Адже раніше за ним нічого подібного не спостерігалося. Максимум — сором'язливий нейтралітет.

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Випадковість чи усвідомлений крок

Як показав час, представники Китаю в подібних ситуаціях, коли в документах ООН йшлося про агресію РФ щодо України, намагалися обмежитися в голосуванні скромним утриманням і не лізти на рожен. А тут раптом вирішили показати зуби Росії.

"Я б поки був обережний у коментарях про те, що політика Китаю до Росії помінялася. Є, скажімо так, дві версії того, що сталося в ООН", — розбирає ситуацію політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

Перша версія, розмірковує він, полягає в тому, що це — певний сигнал Китаю до Росії. Певно, він чимось незадоволений. Або є якісь домовленості, яких було досягнуто під час візиту китайського лідера до Москви і не було виконано з боку Путіна. Або Росія щось зробила не те. Наприклад, її заява щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. І Китай таким чином висловлює своє незадоволення.

Водночас, припускає Фесенко, дзвінок Сі Цзінпіна Зеленському міг бути ознакою того, що Китай незадоволений певними діями Росії, і він цим продемонстрував, що вони можуть більше грати на миротворчому полі, а не на полі співпраці з Росією.

Володимир Зеленський демонструє задоволення ситуацією. Фото: President Of Ukraine/Flickr

"Друга версія (і я про це неодноразово вже казав) — Китай проводить багатовекторну політику. Умовно, в Москві він каже те, що стосується відносин з Москвою, у Франції — що стосується Франції й окремих Європейських країн, для Києва — є ще одна політика і так далі", — не виключає подібного перебігу подій Фесенко.

До речі, додає він, китайська багатовекторність проявляється і в заявах послів. Адже китайський представник при Євросоюзі каже одне, посол у Франції — трохи інше, а тут ми бачимо — третє.

Але все одно, наголошує Фесенко, це знакова подія. Тому що це перший раз, коли Китай підтримав резолюцію, в якій йдеться про агресію Росії проти України і проти Грузії. І це також вперше, коли саме Китай, а також разом з ним і Казахстан, Вірменія, Бразилія, зробили такий крок. Тобто вчинок зробили ті країни, які є союзними чи лояльними до Росії.

Час покаже

За словами політичного аналітика, незважаючи на все, голосування для Китаю було важливим. Тому що це була не просто заява окремої людини. Це була позиція цілої країни. А такі речі, як відомо, зазвичай не відбуваються без погодження на самому "зверху" — без Міністерства закордонних справ, керівництва країни.

Однак цікаве у цій п'єсі має бути далі. Оскільки такі дії з боку Китаю можуть виявитися і свого роду тактичним ходом, таким собі ситуативним сигналом до Російської Федерації, щоб продемонструвати їй наочно своє незадоволення. А, можливо, і потягне більш серйозні зміни.

Тож подивимося, чи буде продовження й яке, як на це відреагує Росія. А, може, вона просто мовчки проковтне цю гірку китайську пігулку…