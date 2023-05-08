ЄС представить нові санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії у війні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: УНІАН

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти китайських країн, які допомагають Росії вести загарбницьку війну проти України. Зазначається, що це може посилити напруженість у стосунках між ЄС та Пекіном.

Про це пише Financial Times.

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Як повідомляється, сім китайських компаній, проти яких хочуть застосувати санкції, обвинувачуються у продажу обладнання, яке Росія використовувала як озброєння. Нова пакет санкцій обговорять вже цього тижня.

Раніше Єврокомісія уникила критики в сторону Китаю, аргументуючи це тим, що начебто немає доказів того, що Пекін постачає зброю Росії для ведення ще більш жорстокої повномасштабній війни в Україні.

До санкційного списку, що готується, також входять дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів і одна з Вірменії. Такий перелік потребує одноголосного схвалення 27 держав-членів ЄС, йдеться в повідомленні.

"З огляду на ключову допоміжну роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії для забезпечення агресивної війни проти України, доречно також включити деякі інші суб'єкти в третіх країнах, які займаються обходом торгових обмежень, а також певні російські організації, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронних компонентів для оборонно-промислового комплексу Росії", — йдеться у санкційній пропозиції Єврокомісії.

Як зазначається у виданні, ЄС прагне вирішити проблему обходу санкцій у ширшому значенні. ЄС має на меті зробити так, щоб обмежити продаж певних товарів третім країнам, якщо дипломатичний тиск не змінить їх поведінку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сі Цзіньпін дедалі активніше добивається для Китаю ролі миротворця. Успішне посередництво у досягненні перемир'я між Росією та Україною може допомогти Піднебесній зробити величезний крок до встановлення біполярного світу, якого вона так прагне.

А також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн. Прем’єр-міністр обговорив із президенткою Єврокомісії відбудову України та подальшу підтримку Євросоюзу у боротьбі проти російської агресії.