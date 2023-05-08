Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС запровадити нові санкції проти РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Niall Carson/Pool via REUTERS

Пропозиція очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації була розіслана країнам ЄС. Обмеження спрямовані на закриття лазівок у торговельній сфері.

Про це повідомляє Reuters.

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Єврокомісія запропонувала внести до чорного списку декілька компаній Китаю та обмежити експорт до країн, які вважаються причетними до обходу торгових обмежень Російської Федерації.

Сьогодні, 8 травня, декілька дипломатичних джерел повідомили, що 27 країн-членів ЄС, які мають погодитися на введення нових санкцій, проведуть у середу, 10 травня, перше обговорення пропозиції.

Санкції спрямовані на боротьбу з обходом існуючих торгових обмежень через треті країни. Раніше Європейський Союз назвав Китай, Туреччину, ОАЕ, країни Центральної Азії та Кавказу потенційними винуватцями.

Дипломати розповіли, що активи семи компаній в Китаї будуть заблоковані в ЄС. Це стане першим для блоку покаранням Пекіну.

Офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Пекін закликає ЄС не йти "неправильним шляхом". За його словами, Китай готовий вжити заходів для захисту своїх прав та інтересів.

"Китай виступає проти дій, які використовують китайсько-російську співпрацю як привід для введення незаконних санкцій або юрисдикції довгих рук проти Китаю", — заявив Ван на черговій пресконференції.

Видання Financial Times повідомило, що компаніями були 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, що базуються в материковому Китаї, а також Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments у Гонконгу.

За словами дипломатів, серед тих, хто буде доданий до чорного списку, будуть особи, які підозрюються у причетності до депортації українських дітей та переміщенні культурних цінностей до Росії із зони бойових дій в Україні.

У новому пакеті санкцій Європейський Союз представить новий механізм скорочення свого експорту до третіх країн, які причетні до обходу санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти китайських країн, які допомагають Росії вести загарбницьку війну проти України. Зазначається, що це може посилити напруженість у стосунках між ЄС та Пекіном.

Також ми писали, що США запровадили нові санкції проти груп у Росії та Ірані, звинувачених у захопленні американців у заручники. Ці санкції вводяться з метою запобігти повторенню таких інцидентів та можуть допомогти в звільненні американців, які зараз перебувають під вартою.