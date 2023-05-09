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Єрмак закликав не пускати росіян до Європи

9 травня 2023 10:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Єрмак закликав не пускати росіян до Європи
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Telegram/ Андрій Єрмак
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак союзників не пускатиме росіян до європейських країн. Таким чином, кожен агресор відчує силу війни.

Про це повідомив Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, проти громадян РФ потрібно запровадити жорсткі санкції, щоб кожен відчув ціну війни.

"Росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен із них відчув ціну війни", — сказав голова Офісу Президента.

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із радником Президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном. Переговори відбулися за дорученням Зеленського.

Після розмови Андрій Єрмак подякував адміністрації Байдена за постійну та всебічну підтримку України у боротьбі з російською агресією та сприяння відновленню справедливого миру в Європі та світі.

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