Как скоро Запад откажется от санкций против России

Санкции против РФ: гибкая тактика Запада
Иностранные партнеры Украины серьезно настроены на наложение различных ограничений на Россию за решение ею безосновательной военной агрессии против Украины. А значит, будут действовать в дальнейшем последовательно.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Полностью прекратить действие санкций разные страны Запада не готовы, потому что это может повредить их экономическим интересам, их экономической ситуации", — сказал Фесенко.
Таким образом, добавил он, никто не будет стрелять себе в ногу, а наоборот — они будут действовать гибко.
По словам Фесенко, принцип санкций состоит в том, чтобы навредить противнику, а не себе.
"Акцент будет делаться на усиление режима вторичных санкций. Для того чтобы распространить предохранители обхода санкций, теневого импорта и так далее", — уверен политолог.
В этом контексте Фесенко напомнил, что санкции не дают абсолютного эффекта. Их цель состоит в том, чтобы наказать за агрессию, показать, что страна сделала неправильный шаг. А в случае с Россией важно ослабление ее экономического потенциала и военного сектора.
Как ЕС формирует пакет санкций против РФ
Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении нового пакета санкций против Российской Федерации было разослано странам ЕС. Ограничения направлены на закрытие лазеек в торговой сфере.
Напомним, Европейский Союз предлагает ввести санкции против стран, помогающих России вести захватническую войну против Украины. Это может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.