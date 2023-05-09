Как скоро Запад откажется от санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Иностранные партнеры Украины серьезно настроены на наложение различных ограничений на Россию за решение ею безосновательной военной агрессии против Украины. А значит, будут действовать в дальнейшем последовательно.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

"Полностью прекратить действие санкций разные страны Запада не готовы, потому что это может повредить их экономическим интересам, их экономической ситуации", — сказал Фесенко.

Таким образом, добавил он, никто не будет стрелять себе в ногу, а наоборот — они будут действовать гибко.

По словам Фесенко, принцип санкций состоит в том, чтобы навредить противнику, а не себе.

"Акцент будет делаться на усиление режима вторичных санкций. Для того чтобы распространить предохранители обхода санкций, теневого импорта и так далее", — уверен политолог.

В этом контексте Фесенко напомнил, что санкции не дают абсолютного эффекта. Их цель состоит в том, чтобы наказать за агрессию, показать, что страна сделала неправильный шаг. А в случае с Россией важно ослабление ее экономического потенциала и военного сектора.

Как ЕС формирует пакет санкций против РФ

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении нового пакета санкций против Российской Федерации было разослано странам ЕС. Ограничения направлены на закрытие лазеек в торговой сфере.

Напомним, Европейский Союз предлагает ввести санкции против стран, помогающих России вести захватническую войну против Украины. Это может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Пекином.