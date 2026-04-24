Рада на следующей неделе может продлить мобилизацию в Украине

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Их должен внести в парламент президент Украины Владимир Зеленский. Пока документы на сайте отсутствуют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Мобилизацию и военное положение продлят до 2 августа

Предварительно, военное положение и мобилизация снова будут продлены на 90 суток. Это уже будет 19-й раз когда Рада будет голосовать за эти вопросы.

Срок действия нынешнего военного положения и мобилизации завершается 4 мая, поэтому уже следующий такой период продлится до 2 августа.

Кроме того, по словам Железняка, нардепы могут рассмотреть законопроект о публичных закупках, а также ряд документов по евроинтеграции и Ukraine Facility.

Ограничения во время военного положения

Отметим, что в период действия военного положения не разрешается организовывать массовые собрания, а также запрещено менять Конституцию.

Кроме этого, могут вводиться ограничения на передвижение граждан, принудительное отчуждение имущества для оборонных нужд и привлечение людей к выполнению общественно важных работ. Также возможно прекращение деятельности отдельных политических партий и общественных организаций, если они действуют против суверенитета Украины.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что принудительное пополнение рядов ВСУ является безальтернативным механизмом, ведь ресурс добровольцев уже исчерпан. По его словам, без мобилизации невозможно доукомплектовать войско. Поэтому подчеркнул, что если не будет армии — не будет фронта.

Также Новини.LIVE писали, что после 4 мая части украинцев придется возобновлять отсрочку. Это можно сделать через систему ЦПАУ или в приложении "Резерв+". В то же время некоторые отсрочки будут продлены в автоматическом режиме.