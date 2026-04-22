Нардеп предлагает наказывать за украинофобию: законопроект

Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ввести уголовную ответственность за украинофобию. Автором является нардеп Николай Княжицкий. Документ передали на рассмотрение руководству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Что такое украинофобия

Текст и сопроводительные документы к законопроекту пока отсутствуют.

"Внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за украинофобию. Почему это важно именно сейчас? Мы видим огромный запрос общества на справедливость. Украинцы в Украине должны быть защищены от унижений и информационных атак", — написал Княжицкий в Facebook.

Читайте также:

Сообщение Николая Княжицкого в Facebook. Фото: скриншот

Нардеп подчеркнул, что в условиях гибридной войны украинофобия становится оружием, которое враг использует для раскола украинского общества.

"Действующего законодательства сегодня недостаточно, чтобы полностью охватить это явление. Понятие украинофобии шире, чем то, что предлагает Статья 161 Уголовного кодекса Украины. Сейчас четкого наказания за нарушение нет. И поэтому я предложил конкретизировать ответственность за такие действия", — добавил он.

В документе Княжицкий, в частности, предлагает прописать определение украинофобии.

"Это умышленные действия, которые вредят нашему государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа; публичное пренебрежение к нашему языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать нашу идентичность", — говорит он.

