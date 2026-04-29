Главная Политика Парламент разблокировал строительство Музея Революции Достоинства

Парламент разблокировал строительство Музея Революции Достоинства

Дата публикации 29 апреля 2026 13:25
Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14166 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства. Этим документом нардепы разблокировали строительство этого мемориала. Такое решение поддержали 278 парламентариев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Музей Майдана разрешили строить в пределах красных линий улиц

Документ предусматривает ряд исключений из действующих ограничений, регулирующих строительство в исторической части столицы и вдоль улично-дорожной сети.

Согласно принятым изменениям, нормы, установленные законом об автомобильных дорогах и запрещающие размещение объектов в пределах красных линий улиц, больше не будут применяться к строительству мемориально-музейного комплекса.

Также частично ослаблены требования, касающиеся территорий вблизи исторических зданий. Ранее такие ограничения существенно усложняли проектирование и согласование документации, однако теперь их действие временно ограничено для реализации этого проекта.

Строительство музея продолжается уже несколько лет и неоднократно откладывалось. Основными причинами были сложные градостроительные ограничения, требования к охране исторической среды и необходимость согласования границ защитных зон в центральной части Киева.

Принятые изменения призваны снять часть этих барьеров и ускорить реализацию одного из ключевых мемориальных проектов современной Украины.

Каким должен быть будущий мемориал

Музей Революции Достоинства станет национальным мемориально-музейным пространством, посвященным событиям 2013-2014 годов и памяти Героев Небесной Сотни.

Его планируют построить в центре Киева — на аллее Героев Небесной Сотни, рядом с Майданом Независимости, где происходили ключевые события Революции Достоинства.

Проект предусматривает создание комплексного пространства, которое будет включать:

  • музейную экспозицию о событиях Майдана;
  • мемориальную часть в честь Погибших;
  • образовательный центр для лекций и исследований;
  • открытую общественную зону для мероприятий и посетителей.

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня, 29 апреля, Верховная Рада поддержала в первом чтении возобновление конкурсов на госслужбу. Согласно документу, в случае равного уровня профессиональной подготовки преимущество будет предоставляться именно ветеранам. Также планируют ввести систему адаптации.

Кроме того, нардепы приняли за основу изменения в регулирование рынка возобновляемой энергетики в Украине. Речь идет о альтернативных источниках энергии — солнечной, ветровой и других видов генерации. Ожидается, что это поможет уменьшить накопленные долги в энергосекторе.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
