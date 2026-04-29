Парламент разблокировал строительство Музея Революции Достоинства

Заседание Верховной Рады.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14166 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей проектирования и строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства. Этим документом нардепы разблокировали строительство этого мемориала. Такое решение поддержали 278 парламентариев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Музей Майдана разрешили строить в пределах красных линий улиц

Документ предусматривает ряд исключений из действующих ограничений, регулирующих строительство в исторической части столицы и вдоль улично-дорожной сети.

Согласно принятым изменениям, нормы, установленные законом об автомобильных дорогах и запрещающие размещение объектов в пределах красных линий улиц, больше не будут применяться к строительству мемориально-музейного комплекса.

Также частично ослаблены требования, касающиеся территорий вблизи исторических зданий. Ранее такие ограничения существенно усложняли проектирование и согласование документации, однако теперь их действие временно ограничено для реализации этого проекта.

Строительство музея продолжается уже несколько лет и неоднократно откладывалось. Основными причинами были сложные градостроительные ограничения, требования к охране исторической среды и необходимость согласования границ защитных зон в центральной части Киева.

Принятые изменения призваны снять часть этих барьеров и ускорить реализацию одного из ключевых мемориальных проектов современной Украины.

Каким должен быть будущий мемориал

Музей Революции Достоинства станет национальным мемориально-музейным пространством, посвященным событиям 2013-2014 годов и памяти Героев Небесной Сотни.

Его планируют построить в центре Киева — на аллее Героев Небесной Сотни, рядом с Майданом Независимости, где происходили ключевые события Революции Достоинства.

Проект предусматривает создание комплексного пространства, которое будет включать:

музейную экспозицию о событиях Майдана;

мемориальную часть в честь Погибших;

образовательный центр для лекций и исследований;

открытую общественную зону для мероприятий и посетителей.

